Приказом и.о. председателя Агентства РК по атомной энергии от 13 ноября 2026 года утверждены Правила перевода ядерных материалов и радиоактивных веществ в категорию радиоактивных отходов, сообщает Zakon.kz.

Перевод ядерных материалов и радиоактивных веществ в категорию радиоактивных отходов (РАО) осуществляется их собственниками по согласованию с уполномоченным органом в области обращения с радиоактивными отходами.

Перевод ядерных материалов (ЯМ) в категорию РАО осуществляется при совокупности выполнения следующих условий:

исключения последующего возврата РАО, переданных на хранение, переработку и кондиционирование РАО, в технологический процесс с целью извлечения ЯМ без проведения специальных организационно-технических мероприятий;

проведения измерений и расчетов, подтверждающих невозможность или нецелесообразность дальнейшего использования ЯМ по назначению;

выполнения критериев постановки на государственный учет РАО в соответствии со статьей 11 Закона.

Для рассмотрения вопроса о переводе собственник – физическое лицо либо руководитель юридического лица (лицо, им уполномоченное) – письменным решением создает комиссию и определяет срок ее полномочий.

Собственник включает в комиссию привлеченных специалистов, отвечающих квалификационным требованиям в соответствующей области. В состав комиссии входит не менее трех человек, включая председателя. Внесение изменений в состав комиссии производится на основании письменного решения собственника либо распорядительного документа руководителя юридического лица (лица, им уполномоченного).

Заседание комиссии является правомочным при участии не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.

В состав комиссии включаются:

лицо, ответственное за обеспечение учета и контроля ЯМ в организации, или руководитель службы учета и контроля ЯМ;

лицо, ответственное за учет и контроль РАО в организации, или руководитель службы учета и контроля РАО (при наличии);

специалист по радиационной безопасности;

иные специалисты при необходимости.

Акт комиссии о переводе ЯМ в категорию РАО содержит:

основание создания комиссии и сведения о составе комиссии;

сведения о ЯМ, предлагаемых к переводу в категорию РАО (учетный идентификатор/партия, происхождение, зона баланса материалов и место нахождения, физическая и химическая форма, агрегатное состояние, общая масса, масса каждого ядерного элемента и учитываемых изотопов, изотопный состав, количество мест/упаковок);

результаты проверки соблюдения условий, предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил;

результаты измерений и расчетов (методика, дата, результаты и неопределенность измерений, сведения о метрологической прослеживаемости);

сведения о предполагаемом месте и способе дальнейшего обращения с РАО, классификация РАО и подтверждение технической возможности приема выбранным объектом (оператором) по применимым критериям приемлемости;

выводы комиссии о возможности перевода ЯМ в категорию РАО;

особые мнения членов комиссии (при наличии);

подписи членов комиссии.

Акт комиссии составляется в двух экземплярах и утверждается руководителем организации или уполномоченным им лицом. Один экземпляр акта хранится в службе учета и контроля ЯМ, второй экземпляр – в службе учета и контроля РАО либо у лица, ответственного за учет и контроль РАО.

Для согласования перевода ЯМ в категорию РАО в уполномоченный орган представляются:

сопроводительное письмо в адрес уполномоченного органа;

обоснование перевода (материалы, обосновывающие невозможность или нецелесообразность дальнейшего использования ЯМ по назначению);

сведения о составе и характеристиках ЯМ;

результаты измерений и расчетов;

сведения о невозможности или нецелесообразности дальнейшего использования;

сведения о предполагаемом способе дальнейшего обращения с РАО;

копия акта комиссии;

сведения о классификации РАО по всем применимым критериям, предусмотренным статьей 12 Закона, включая происхождение, агрегатное состояние, удельную активность (концентрацию), периоды полураспада значимых радионуклидов и отнесение к РАО, содержащим либо не содержащим ЯМ, с приложением исходных данных и расчета.

Уполномоченный орган рассматривает представленные материалы в течение десяти рабочих дней со дня их поступления.

Основаниями для отказа в согласовании перевода ЯМ в категорию РАО являются:

представление неполных или недостоверных сведений;

несоответствие условиям, предусмотренным пунктом 6 настоящих Правил;

наличие возможности дальнейшего использования ЯМ по назначению.

По результатам рассмотрения материалов уполномоченный орган принимает решение о согласовании либо об отказе в согласовании перевода ЯМ в категорию РАО.

ЯМ приобретают статус РАО со дня принятия уполномоченным органом решения о согласовании перевода ЯМ в категорию РАО.

Указывается, что перевод ЯМ в категорию РАО не является основанием для прекращения применения гарантий МАГАТЭ и не исключает учет содержащегося в РАО ЯМ по системе гарантий. Прекращение либо освобождение от гарантий осуществляется только в случаях и порядке, предусмотренных международными договорами Республики Казахстан, после соответствующего определения или согласования с МАГАТЭ.

После принятия уполномоченным органом решения о согласовании собственник в течение пяти рабочих дней:

отражает изменение статуса ЯМ в документах первичного учета и представляет в уполномоченный орган отчетность;

принимает образовавшиеся РАО на первичный учет и представляет сведения в уполномоченный орган для включения в реестр РАО;

обеспечивает сверку учетных идентификаторов, массы ядерных элементов и изотопов, места нахождения и даты операции в документах учета ЯМ и РАО.

Решение о снятии ЯМ с государственного учета принимается уполномоченным органом. Собственник представляет отчеты и уведомления, необходимые для исполнения этого решения, без прекращения учета по гарантиям, если гарантии продолжают применяться.

Приказ вводится в действие с 30 ноября 2026 года.