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Право

Правила физической защиты радиоактивных отходов утвердили в Казахстане

Радиоактивные отходы, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 09:10 Фото: pexels
Председатель Агентства РК по атомной энергии приказом от 5 ноября 2026 года утвердил Правила физической защиты радиоактивных отходов и объектов обращения с радиоактивными отходами, включая их транспортировку, сообщает Zakon.kz.

Правила распространяются на физических и юридических лиц, осуществляющих обращение с радиоактивными отходами и объектами обращения с радиоактивными отходами.

Физическая защита осуществляется на основе интегрированного комплекса организационных, инженерных и технических мер, созданного в целях предотвращения несанкционированных действий. Для обеспечения физической защиты радиоактивных отходов и объектов обращения с радиоактивными отходами создается система физической защиты.

Интегрированный комплекс организационных, инженерных и технических мер включает формирование соответствующей организационной структуры, разработку и внедрение системы внутренних документов, установку и эксплуатацию инженерных и технических средств физической защиты, а также обеспечение наличия сил охраны и реагирования, направленных на защиту от несанкционированных действий.

Система физической защиты выполняет следующие функции:

  • предупреждение несанкционированных действий;
  • своевременное обнаружение несанкционированных действий или их признаков;
  • задержку (замедление) проникновения (продвижения) нарушителей;
  • реагирование на несанкционированные действия.

Для обеспечения физической защиты в зависимости от уровня удельной активности устанавливаются три уровня физической защиты в отношении радиоактивных отходов, находящихся на объектах обращения с радиоактивными отходами:

  • уровень физической защиты "А" – устанавливается в отношении высокоактивных радиоактивных отходов, предусматривающий обеспечение предотвращения несанкционированного доступа, изъятия, хищения, захвата и диверсии, а также минимизацию радиологических последствий возможной диверсии;
  • уровень физической защиты "В" – устанавливается в отношении среднеактивных радиоактивных отходов, предусматривающий обеспечение уменьшения до минимума возможности несанкционированного доступа, изъятия, хищения, захвата и диверсии;
  • уровень физической защиты "С" – устанавливается в отношении низкоактивных радиоактивных отходов, предусматривающий обеспечение уменьшения возможности несанкционированного доступа, изъятия и хищения.

Уровень физической защиты при транспортировке определяется по максимальному уровню физической защиты с учетом суммарной активности всех радиоактивных отходов:

  • размещение которых является компактным (сосредоточено в пределах одного транспортного средства);
  • в составе нескольких автомобилей (колонной) или нескольких вагонов (эшелоне), или в нескольких отсеках судна.

Управление системой физической защиты включает следующие меры:

  • управление доступом, обеспечивающим доступ к местоположению радиоактивных отходов только для персонала, которому предоставлен несопровождаемый доступ к местоположению радиоактивных отходов и к информации, несанкционированное раскрытие которой может негативно повлиять на систему физической защиты;
  • идентификация и проверка по распознаванию персонала, наличие замков, контроль ключей;
  • проверка благонадежности;
  • контроль, проверку и техническое обслуживание инженерных и технических средств физической защиты;
  • обеспечение подготовки и повышения квалификации персонала физической защиты;
  • проведение функциональных испытаний системы физической защиты и ее элементов;
  • разработка плана физической защиты радиоактивных отходов и объектов обращения с радиоактивными отходами;
  • разработка плана физической защиты при транспортировке радиоактивных отходов (при осуществлении соответствующей деятельности).

При возникновении события, связанного с утерей, попыткой или фактом несанкционированного доступа, изъятия, хищения, захвата или диверсии, физические и юридические лица, осуществляющие обращение с радиоактивными отходами:

  • предпринимают немедленные действия для исправления ситуации;
  • в течение одного часа уведомляют уполномоченный орган, а также другие заинтересованные государственные органы;
  • в течение семидесяти двух часов проводят расследование события, его причин, обстоятельств и последствий;
  • в течение пяти рабочих дней предоставляют в уполномоченный орган отчет о причинах события, его обстоятельствах и последствиях, а также о корректирующих мерах, предпринятых или которые будут предприняты.

Приказ вводится в действие с 22 ноября.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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