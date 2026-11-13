Правила физической защиты радиоактивных отходов утвердили в Казахстане

Председатель Агентства РК по атомной энергии приказом от 5 ноября 2026 года утвердил Правила физической защиты радиоактивных отходов и объектов обращения с радиоактивными отходами, включая их транспортировку, сообщает Zakon.kz.

Правила распространяются на физических и юридических лиц, осуществляющих обращение с радиоактивными отходами и объектами обращения с радиоактивными отходами.

Физическая защита осуществляется на основе интегрированного комплекса организационных, инженерных и технических мер, созданного в целях предотвращения несанкционированных действий. Для обеспечения физической защиты радиоактивных отходов и объектов обращения с радиоактивными отходами создается система физической защиты.

Интегрированный комплекс организационных, инженерных и технических мер включает формирование соответствующей организационной структуры, разработку и внедрение системы внутренних документов, установку и эксплуатацию инженерных и технических средств физической защиты, а также обеспечение наличия сил охраны и реагирования, направленных на защиту от несанкционированных действий.

Система физической защиты выполняет следующие функции:

предупреждение несанкционированных действий;

своевременное обнаружение несанкционированных действий или их признаков;

задержку (замедление) проникновения (продвижения) нарушителей;

реагирование на несанкционированные действия.

Для обеспечения физической защиты в зависимости от уровня удельной активности устанавливаются три уровня физической защиты в отношении радиоактивных отходов, находящихся на объектах обращения с радиоактивными отходами:

уровень физической защиты "А" – устанавливается в отношении высокоактивных радиоактивных отходов, предусматривающий обеспечение предотвращения несанкционированного доступа, изъятия, хищения, захвата и диверсии, а также минимизацию радиологических последствий возможной диверсии;

– устанавливается в отношении высокоактивных радиоактивных отходов, предусматривающий обеспечение предотвращения несанкционированного доступа, изъятия, хищения, захвата и диверсии, а также минимизацию радиологических последствий возможной диверсии; уровень физической защиты "В" – устанавливается в отношении среднеактивных радиоактивных отходов, предусматривающий обеспечение уменьшения до минимума возможности несанкционированного доступа, изъятия, хищения, захвата и диверсии;

– устанавливается в отношении среднеактивных радиоактивных отходов, предусматривающий обеспечение уменьшения до минимума возможности несанкционированного доступа, изъятия, хищения, захвата и диверсии; уровень физической защиты "С" – устанавливается в отношении низкоактивных радиоактивных отходов, предусматривающий обеспечение уменьшения возможности несанкционированного доступа, изъятия и хищения.

Уровень физической защиты при транспортировке определяется по максимальному уровню физической защиты с учетом суммарной активности всех радиоактивных отходов:

размещение которых является компактным (сосредоточено в пределах одного транспортного средства);

в составе нескольких автомобилей (колонной) или нескольких вагонов (эшелоне), или в нескольких отсеках судна.

Управление системой физической защиты включает следующие меры:

управление доступом, обеспечивающим доступ к местоположению радиоактивных отходов только для персонала, которому предоставлен несопровождаемый доступ к местоположению радиоактивных отходов и к информации, несанкционированное раскрытие которой может негативно повлиять на систему физической защиты;

идентификация и проверка по распознаванию персонала, наличие замков, контроль ключей;

проверка благонадежности;

контроль, проверку и техническое обслуживание инженерных и технических средств физической защиты;

обеспечение подготовки и повышения квалификации персонала физической защиты;

проведение функциональных испытаний системы физической защиты и ее элементов;

разработка плана физической защиты радиоактивных отходов и объектов обращения с радиоактивными отходами;

разработка плана физической защиты при транспортировке радиоактивных отходов (при осуществлении соответствующей деятельности).

При возникновении события, связанного с утерей, попыткой или фактом несанкционированного доступа, изъятия, хищения, захвата или диверсии, физические и юридические лица, осуществляющие обращение с радиоактивными отходами:

предпринимают немедленные действия для исправления ситуации;

в течение одного часа уведомляют уполномоченный орган, а также другие заинтересованные государственные органы;

уведомляют уполномоченный орган, а также другие заинтересованные государственные органы; в течение семидесяти двух часов проводят расследование события, его причин, обстоятельств и последствий;

проводят расследование события, его причин, обстоятельств и последствий; в течение пяти рабочих дней предоставляют в уполномоченный орган отчет о причинах события, его обстоятельствах и последствиях, а также о корректирующих мерах, предпринятых или которые будут предприняты.

Приказ вводится в действие с 22 ноября.