На этой неделе депутаты одобрили в первом чтении поправки в законодательные акты по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа. Штраф за мат в интернете, запрет на доступ детей в соцсети, учет блогеров, право на изображение... Zakon.kz рассказывает, какие именно изменения ждут казахстанцев.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа" депутаты рассмотрели на заседании Курултая 18 ноября 2026 года. А также сопутствующие поправки в КоАП. Кстати, теперь эти заседания не носят названия "пленарное".

В итоге поправки были одобрены в первом чтении. Итак, что произошло?

Презумпция согласия на использование изображения

Изменен подход к праву физических лиц на свое изображение. Сейчас действует презумпция несогласия человека на использование его изображения. Это закреплено в статье 145 Гражданского кодекса:





"Опубликование, воспроизведение, использование и распространение изобразительного произведения (картина, фотография, кинофильм и другие), в котором изображено другое лицо, допускается лишь с согласия изображенного, а после его смерти – с согласия его детей и пережившего супруга".

Поправками предлагают внести в пункт 2 статьи 14 Закона РК "О масс-медиа" и в пункт 1 статьи 18 Закона РК "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе" новый пп. 2-1) следующего содержания. Как пользователям онлайн-платформы, так и масс-медиа при подготовке, опубликовании, воспроизведении и распространении продукции не требуется согласие изображаемого лица:

"Если контент содержит изображение лица, размещенное и распространенное самим лицом, его законным представителем или уполномоченным лицом в источниках, доступ к которым не ограничен, при отсутствии запрета на использование такого изображения, установленного самим лицом, его законным представителем или уполномоченным лицом".

Другими словами, вместо презумпции несогласия предлагается презумпция согласия. Если гражданин или его законные представители (например, родители ребенка) сами разместили в тех же соцсетях фото или видео с изображением, и при этом не запретили их использование, значит, разрешения на публикацию и другое распространение можно не спрашивать.

Более подробно обо всех поправках, касающихся права на изображение, читайте статье, которую Zakon.kz публиковал ранее.

Кроме детей до 16

Другое важное новшество: детям до 16 лет закроют доступ на онлайн-платформы. Но не на все. Собственно, в том и интересующий всех вопрос: что именно запретят детям? Однако однозначного ответа пока нет.

Вот как звучит поправка:

"Онлайн-платформам запрещается регистрация пользователей на онлайн-платформах до шестнадцати лет, за исключением регистрации в сервисах обмена мгновенными сообщениями". Новая статья 10-1 в Закон РК "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе".

На заседании в Курултае министр культуры и информации Арман Кырыкбаев уточнил: "Запрет не будет распространяться на мессенджеры, используемые для межличностного общения, взаимодействия с родителями и учителями". С образовательными ресурсами понятно. Но что касается мессенджеров...

Существуют ведь и такие мессенджеры – и их немало – в которые встроены функции, выводящие их за рамки исключительно "сервисов обмена мгновенными сообщениями". Но также позволяют распространять информацию для неограниченного круга пользователей. А именно защита неокрепших детских умов от не предназначенных для них смыслов, собственно, и стала причиной поправки.

Как поступят с ними? Неясно. Но впереди второе чтение. К следующему обсуждению депутаты предложили уточнить перечень запрещенных для детей онлайн-платформ. Подробнее о данном аспекте поправок Zakon.kz также публиковал ранее статью.

Против ломов есть приемы

В связи с ростом количества блогеров и прочих т.н. ломов (не тех, против которых нет приема) поправки обязывают их вставать на учет.

"Пользователи и модераторы публичных сообществ онлайн-платформ, имеющих более пяти тысяч подписчиков, направляют в уполномоченный орган сведения, позволяющие их идентифицировать". Новый пункт 3 в статью 16 Закона РК "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе"

При этом перечень сведений, позволяющих идентифицировать "пятитысячников", включает:

фамилию, имя, отчество (при наличии),

индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер;

иные данные, определяемые уполномоченным органом.

Что важно: "пользователь и модератор публичного сообщества онлайн-платформы после включения в реестр... обязаны указать в своем аккаунте информацию о включении".

МАТериальная ответственность

Любопытна и новелла, предлагаемая в КоАП в рамках законодательного пакета. Это запрет на нецензурную брань в интернете. Сейчас он действует лишь в реальности, конкретно "в общественных местах", в статье 434 КоАП, а с принятием нового закона будет распространяться и на виртуальные сферы:

"Нецензурная брань в общественных местах, в масс-медиа и (или) на онлайн-платформах... влекут штраф в размере 20 МРП или привлечение к общественным работам на срок от 20 до 60 часов либо административный арест на срок от 5 до 15 суток".

Также вводится административная ответственность за неисполнение предписаний по удалению противоправного контента, признанного кибербуллингом в отношении ребенка, – новые 8 и 9 части статьи 456-2 КоАП.



Наконец, отдельных слов заслуживает введение новых требований для масс-медиа. Обратим особое внимание на обязательную маркировку ответов госорганов на официальные запросы при их публикации. Что это значит?





"Маркировка ответов государственного органа – обозначение (текстовое, графическое, визуальное или аудиоуведомление), размещаемое в средствах массовой информации при публикации ответа государственного органа, подтверждающее официальную позицию соответствующего государственного органа". Новый пп. 27-1) в статью 1 Закона РК "О масс-медиа"

Впрочем, более подробно узнаем позднее, когда соответствующий порядок определит уполномоченный орган.