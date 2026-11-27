Министр внутренних дел приказом от 23 ноября 2026 года внес изменения в Правила предоставления принимающими лицами информации о пребывающих у них иммигрантах, а также транзитного проезда иностранцев и лиц без гражданства по территории РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменен заголовок документа – Правила предоставления принимающими лицами информации о пребывающих у них иммигрантах, а также транзитного проезда иностранных граждан и лиц без гражданства по территории РК.

Сами правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что принимающие лица обязаны проинформировать органы внутренних дел о пребывающих у них иммигрантах в течение трех рабочих дней со дня их прибытия.

Уведомления о пребывающем в Казахстане иммигрантах направляют принимающие лица, предоставляющие место для их проживания.

Уведомления отправляются следующими способами:

подача уведомления на бумажном носителе непосредственно в органы внутренних дел по адресам, размещенным на сайте mvd.gov.kz;

через Визово-миграционный портал ЕЦС "Беркут" посредством персональной цифровой подписи через веб-сайты www.vmp.gov.kz или egov.kz;

через цифровую систему "e-Qonag" посредством веб-сайта www.eqonaq.kz пользователями указанной системы.

При перемене иммигрантом временного места жительства в РК принимающее лицо в течение трех рабочих дней извещает об этом органы внутренних дел.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в уведомлении и своевременность подачи уведомления, несет принимающая сторона.

В Правилах говорится, что иммигранты могут свободно передвигаться по территории Республики Казахстан, открытой для посещения иностранным гражданам.

Для въезда в Казахстан иммигрантов, проезжающих через территорию РК транзитом, оформляются транзитные визы РК.

Транзитный проезд иностранных граждан через территорию РК разрешается на срок не более пяти суток при наличии у них документов (визы), действительных для въезда в третью страну.

Иностранные граждане, проезжающие через территорию республики транзитом в страну, с которой у государства их гражданства имеется соглашение о безвизовом въезде, оформляют транзитную визу РК.

Приказ вводится в действие с 7 декабря 2026 года.