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Что известно о возрождении реликтовых тугайных лесов Казахстана

Что известно о возрождении реликтовых тугайных лесов Казахстана Фото: WWF Казахстан
В этом году Naturellа совместно с WWF в Казахстане запускает благотворительный проект. Часть средств от продажи продукции будет направлена на восстановление и сохранение экосистемы тугайных лесов на территории государственного природного резервата "Иле-Балхаш".

Водно-болотные угодья в дельте реки Или и Южного Прибалхашья – место произрастания реликтовых тугайных лесов. Усыхание угодий и пагубное воздействие человека приводят к частым пожарам, которые создают высокие риски гибели деревьев – а вместе с ними всей уникальной флоры и фауны резервата и, кроме того, ухудшение качества воздуха.

В ходе реализации проекта планируется провести комплексное обследование участков тугайных лесов, пострадавших от пожаров, обучить группы волонтеров для проведения противопожарных мероприятий, высадить на выбранных участках саженцы и обеспечить уход за посадками. Ожидается, что в рамках проекта будет восстановлено 4 гектара леса резервата "Иле-Балхаш".

Что известно о возрождении реликтовых тугайных лесов Казахстана

Фото: WWF Казахстан

"Лесовосстановление на этой территории является приоритетной задачей, – комментирует программу Айбек Байбулов, руководитель проектов Всемирного фонда дикой природы по лесовосстановлению в Республике Казахстан. – Ведь тугайные леса – это дом для множества диких животных. Кроме того, тугаи – это естественные водные регуляторы, накапливающие влагу во время дождя и отдающие ее в период засушливого лета. Мы смотрим вперед с огромным оптимизмом, так как благодаря поддержке Procter & Gamble, WWF и резервата "Иле-Балхаш" каждый посаженный саженец со временем станет внушительным, раскидистым деревом".

На каждом этапе осуществления этого проекта фонд будет привлекать к участию волонтеров, фермеров, местных жителей и всех неравнодушных и экологически сознательных людей.

Что известно о возрождении реликтовых тугайных лесов Казахстана

Фото: WWF Казахстан

Восстановление тугайных лесов – это первый проект, реализуемый в рамках партнерства P&G и Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Казахстане. В дальнейшем партнерство будет расширяться с запуском новых программ, вовлечением других брендов компании, игроков розничной торговли и потребителей.

Партнерский материал

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