Возрождение тигров в Казахстане: что известно о привезенных хищниках

В Казахстан привезли тигров. Особи прибыли из Нидерландов в резерват "Иле-Балхаш". О том, как будут переселять и акклиматизировать хищников в республике, рассказал в эксклюзивном интервью Zakon.kz эксперт по дикой природе WWF Нидерланды Герт Полет.

Уже несколько лет Международная общественная организация Всемирный фонд дикой природы (WWF) совместно с правительством Казахстана реализует программу по возвращению тигров в Прибалхашье. После 70 лет отсутствия на исторической Родине благородной полосатой кошки хищники вернулись в Казахстан.

Это долгожданное событие представляет собой важный шаг для восстановления экосистемы и возвращения утраченного биоразнообразия.

В минувшие выходные, 21-22 сентября 2024 года, две особи амурских тигров доставлены грузовым самолетом, а затем в государственный природный резерват "Иле-Балхаш" вертолетом в сопровождении постоянных смотрителей из нидерландского специализированного центра для содержания хищников "Святого льва" при зоопарке Landgoed Hoenderdaell из города Анна Пауловна.

Фото: МЭГПР РК

Как рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, животные размещены и проходят акклиматизацию в малом вольере, расположенном на границе заповедной зоны резервата "Иле-Балхаш". Через несколько недель их выпустят в более просторные вольеры.

О подготовке к приезду тигров в Казахстан и программе по реинтродукции хищников подробно рассказал в беседе с журналистом Zakon.kz эксперт по дикой природе WWF Нидерланды Герт Полет.

Фото: WWF Казахстан

– Здравствуйте. Это невероятное и долгожданное событие для Казахстана. Расскажите, пожалуйста, как ранее жили привезенные в нашу страну тигры?

– Тигры прибыли из зоопарка Landgoed Hoenderdaell города Анны Пауловны, Нидерланды, при специализированном центре для содержания хищников Stichting Leeuw. На этой территории животные находились в отдельных просторных вольерах с минимальным контактом с посетителями. Благодаря просторной территории центра тигры имели свое необходимое пространство для жизни в максимально естественных условиях.

Летом 2024 года подписан Меморандум между Комитетом лесного хозяйства и животного мира Республики Казахстан и нидерландским центром, который предусматривает безвозмездную передачу двух тигров в Казахстан для дальнейшего разведения и выпуска их потомства.

Фото: МЭГПР РК

– Почему был выбран именно нидерландский зоопарк?

– Программу по реинтродукции тигров в Казахстан финансирует в первую очередь WWF Нидерланды и его доноры. Благодаря многолетнему и тесному сотрудничеству между Всемирным фондом дикой природы и Казахстаном особи для размножения были выбраны именно из нидерландского зоопарка Анны Пауловны. Центр передал двух тигров в Казахстан абсолютно бесплатно, отвечая и оплачивая организацию транспортировки животных. Этот шаг свидетельствует об общем стремлении к сохранению биоразнообразия и восстановлению популяции тигров по всему миру.

– Есть ли имена у привезенных в Казахстан тигров и будут ли они носить новые имена?

– У привезенных тигров есть имена: самка по имени Богдана, самца зовут Кума. Новые имена будут присваиваться только потомству этих тигров. В будущем детеныши от них, рожденные в Казахстане, станут представителями казахской популяции хищников. Таким образом, имена будут даваться исключительно следующему поколению хищников.

Фото: МЭГПР РК

– Расскажите подробнее о путешествии тигров в Казахстан из Европы.

– Первым шагом стала организация для диких животных карантина. Тигры в этом режиме провели 21 день. Им была полностью ограничена возможность общения с кем-либо, кроме специального сотрудника. То есть в этот период тигры не имели возможности контактировать ни с другими животными, ни с посетителями. После завершения карантина диких кошек поместили в специализированные ящики и доставили во Франкфурт. Оттуда они были отправлены на самолете, который приземлился в Алматы.

В Алматы тигров пересадили на вертолет и доставили в заранее подготовленные вольеры на территории государственного природного резервата "Иле-Балхаш". В результате весь процесс трансфера занял около суток.

Фото: МЭГПР РК

– Насколько такое "путешествие" тяжело переносится крупными хищными животными? Что предпринималось для минимизации стресса у тигров при перевозке?

– Могу сказать, что транспортировка прошла успешно. Ключевым аспектом стало максимальное сокращение времени их перемещения. При этом ящики для животных были специально оборудованы в соответствии с международными стандартами и разработанным протоколом, который охватывает все этапы транспортировки животных. В процессе перевозки животные получали регулярное кормление и питье, что способствовало их комфортному состоянию.

Могу отметить, что Нидерландский зоопарк имеет обширный опыт в перевозке животных на значительные расстояния, включая такие страны, как Южноафриканская Республика и Вьетнам. Этот опыт позволил обеспечить исключительные условия ухода за животными в ходе всей их поездки.

Фото: МЭГПР РК

– Хотелось бы узнать подробнее об их новом вольере и зоне их обитания.

– Вольер расположен на границе заповедной зоны государственного природного резервата "Иле-Балхаш", относительно недалеко от самого озера. Он представляет собой участок площадью 10 гектаров, окруженный трехметровым забором, который предназначен для предотвращения проникновения посторонних животных и людей на территорию вольерного комплекса. Внутри комплекса расположены шесть отдельных вольеров с шестиметровым забором, объединенных в две группы, площадь которых варьируется от 0,5 до 0,75 гектара.

Кроме того, вольеры оборудованы специальными шиберами, которые позволяют перемещать животных из одного вольера в другой. Также в вольерном комплексе построено логово, где тигры могут укрываться в холодное или жаркое время года. Логово оснащено системой отопления, что особенно важно для тигров, приехавших из другой страны. Это позволяет создать оптимальные условия для адаптации животных и поддерживать необходимый микроклимат. Помимо этого, поскольку тигры очень любят воду, в вольерах были установлены специальные искусственные бассейны.

Финансирование строительства всего вольерного комплекса и его оборудования было предоставлено Всемирным фондом дикой природы (WWF) и его основными донорами.

– Насколько хорошо он охраняется? Можно узнать о безопасности животных и окружающих.

– Проволочная сетка, используемая для ограждения, представляет собой скрученный габион. Каждый узел пересечения проволок укреплен, что обеспечивает двойной, а то и тройной уровень прочности и надежности всей конструкции.

Что касается охраны, то территория вольерного комплекса оснащена системой видеонаблюдения, которая позволяет круглосуточно следить за состоянием животных в режиме 24/7. Также в непосредственной близости от комплекса расположен центр наблюдения, где круглосуточно дежурят не менее трех сотрудников. Эти специалисты отвечают за кормление тигров, контроль за состоянием вольеров и обеспечение безопасности на всей территории. Поэтому никто, кроме специально уполномоченной группы смотрителей, не будет иметь доступа к вольерам тигров.

– Многих казахстанцев интересует, будут ли тигры свободно перемещаться по резервату или останутся в пределах вольера?

– Зоопарковские тигры не могут быть возвращены в дикую природу. Прибывшие хищники никогда не покинут территорию своего вольера. Они были привезены с целью размножения и разведения потомства. В будущем, если проект по рождению тигрят окажется успешным, взрослых особей переместят в другой вольер, расположенный при визит-центре резервата, который будет доступен для посещений.

Фото: МЭГПР РК

Что же касается тигрят, рожденных в вольерном комплексе на территории резервата "Иле-Балхаш", то они пройдут специальное обучение в соответствии с международными стандартами и протоколами. Так по достижении полутора-двух лет они будут подготовлены к последующему выпуску в дикую природу.

– Будут ли рядом с вольером тигров находится ветеринары?

– Вольерный комплекс оснащен ветеринарным пунктом. Ветеринары будут регулярно приезжать на территорию содержания животных, чтобы следить за состоянием тигров. Также, как ранее я сказал, предусмотрен круглосуточный видеоконтроль, позволяющий специалистам получать информацию в режиме реального времени о состоянии диких животных.

Кроме того, существует международная группа ветеринаров, которая предоставляет оперативную консультационную помощь через видеосвязь дежурному ветеринару в вольере. Такой подход к работе обеспечит высокое качество ухода и оперативную реакцию на возможные проблемы со здоровьем животных.

– Ранее была информация, что от Казахстана будет отправлен на обучение по уходу и взаимодействию с тиграми специалист. Можно узнать об этом подробнее?

– За последний год ветеринар Ассоциации "Жолбарыс" прошла обучение в различных клиниках и зоопарках России. Также она посетила зоопарк, где находились наши тигры. Казахстанская специалистка прошла полный курс образовательной подготовки по уходу и наблюдением за тиграми. Сотрудники реабилитационного центра для животных обменялись с ней обширным опытом. Она первой познакомилась с Кумом и Богданой, подробно изучила их состояние и ознакомилась со всеми этапами их содержания. Ветеринар обладает наилучшим знанием об этих особях тигров.

Фото: МЭГПР РК

Фото: МЭГПР РК

– Проведены ли все необходимые прививочные процедуры, вакцинированы ли тигры?

– Безусловно. Привезенные тигры полностью привиты от всех предусмотренных и возможных заболеваний. Их состояние было тщательно проверено, и по результатам ветеринарного обследования эти животные защищены от наиболее распространенных инфекций. На территории резервата существует риск только одного заболевания, опасного для хищников – бешенство. Наши тигры также были привиты и защищены и от него. Таким образом, текущая вакцинация и ветеринарное сопровождение обеспечивают надежную защиту животных от потенциальных угроз.

Фото: МЭГПР РК

– Как будет осуществляться мониторинг здоровья и поведения тигров после их прибытия?

– Сразу после прибытия с тиграми будут находится специалист из зоопарка, прибывший вместе с ними из Нидерландов, а также ветеринар из Казахстана, которая прекрасно знакома с этими животными и их поведением. В течение первого времени на постоянной основе будет действовать специально разработанный протокол оценки состояния животных в процессе ежедневного ухода за ними. Этот комплексный подход обеспечит высокий уровень ухода и своевременное реагирование на любые изменения в состоянии здоровья тигров.

– Ваше мнение, насколько это событие – важный шаг в биоразнообразии Казахстана?

– Это безусловно знаменательное и историческое событие – часть амбициозной программы правительства Казахстана при поддержке WWF и ПРООН по восстановлению экосистемы дельты реки Иле-Балхаш и реинтродукции тигров в регион. В Казахстане эти хищники вымерли более 70 лет назад, и сейчас весь мир становится свидетелем этого монументального события.

Фото: МЭГПР РК

Переселение тигров представляет собой важный шаг не только к возвращению больших кошек на их историческую родину, но и к восстановлению устойчивой экосистемы, что принесет пользу как людям, так и природе страны. Этот проект символизирует глобальные усилия по сохранению биоразнообразия и поддержанию экологического баланса.

В 2022 году корреспондент Zakon.kz увидел выпуск бухарских оленей в Иле-Балхашском резервате для восстановления уникальной экосистемы, в том числе и в будущих местах обитания туранского тигра. Удалось запечатлеть, как зоологи работают над восстановлением численности популяций диких копытных животных.