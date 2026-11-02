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События

В природе Казахстана стало одним тигром больше – эпичные кадры

Тигр, природный резерват , фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 13:26 Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК
Еще одного тигра в Казахстане выпустили в дикую природу на территории государственного природного резервата "Иле-Балхаш", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 2 ноября 2026 года в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, это историческое событие произошло 31 октября.

"В естественную среду обитания выпущен самец амурского тигра по кличке Амур. Он стал вторым тигром, возвращенным в дикую природу Казахстана в рамках программы реинтродукции", – сообщили в ведомстве.
тигра выпустили на свободу в Балхаше, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 13:26

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

Участвующий в мероприятии министр экологии и природных ресурсов Алибек Куантыров отметил:

"Сегодня мы делаем еще один важный шаг в возвращении тигров в Казахстан. 31 июля этого года в дикую природу была выпущена тигрица Үміт, а сегодня мы выпустили второго тигра — самца по кличке Амур. Это историческое событие стало результатом многолетней совместной работы. Хочу выразить особую благодарность российской стороне, прежде всего Центру "Амурский тигр" и его специалистам, за поддержку и непосредственное участие в реализации программы. Также благодарю Всемирный фонд природы и всех партнеров, которые на протяжении многих лет помогают Казахстану восстанавливать природные экосистемы и создавать условия для возвращения тигров".
тигра выпустили на свободу в Балхаше, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 13:26

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

В Министерстве экологии сообщили, что после прибытия в Казахстан Амур находился в специально оборудованном адаптационном вольере резервата "Иле-Балхаш" под постоянным наблюдением специалистов. Перед выпуском тигр прошел комплекс ветеринарных обследований и поведенческих испытаний. Специалисты оценили состояние его здоровья, охотничьи навыки, способность самостоятельно добывать пищу, а также реакцию на присутствие человека.

"Результаты испытаний подтвердили готовность Амура к самостоятельной жизни в естественной среде. Для дальнейшего наблюдения тигра оснастили спутниковым ошейником, позволяющим отслеживать его перемещения и процесс адаптации".Министерство экологии и природных ресурсов РК
тигра выпустили на свободу в Балхаше, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 13:26

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

В ведомстве также рассказали, что тигрица Үміт, выпущенная ранее, продолжает осваивать территорию резервата. Она самостоятельно охотится, а ее передвижения отслеживаются с помощью спутникового ошейника. По данным специалистов, процесс адаптации проходит успешно.

тигра выпустили на свободу в Балхаше, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 13:26

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

Два тигренка, прибывшие в Казахстан вместе со взрослыми особями, продолжают расти под наблюдением специалистов. Решение об их дальнейшем выпуске будет принято после достижения необходимого возраста и прохождения соответствующих испытаний.

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, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 13:26
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Параллельно с возвращением тигров в естественную среду обитания особое внимание уделяется безопасности местного населения и предупреждению возможных конфликтов между человеком и хищником.

тигра выпустили на свободу в Балхаше, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 13:26

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

"Для этих целей создана специальная антиконфликтная группа. Ее специалисты отслеживают перемещения животных, взаимодействуют с местными жителями и обеспечивают оперативное реагирование на возможные внештатные ситуации", – добавили в министерстве.
тигра выпустили на свободу в Балхаше, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 13:26

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

Туранский тигр исторически населял тугайные леса и поймы рек Центральной Азии, в том числе бассейн реки Или, южное Прибалхашье и Сырдарью. В середине XX века он исчез с территории Казахстана вследствие разрушения естественных местообитаний, сокращения кормовой базы и браконьерства. Современные молекулярно-генетические исследования подтвердили близкое генетическое родство туранского и амурского тигров. Именно поэтому амурский тигр был выбран для восстановления популяции в историческом ареале Центральной Азии. Программа реинтродукции рассчитана на долгосрочную перспективу и включает восстановление природных экосистем, увеличение численности кормовых животных, поэтапный выпуск тигров и постоянный научный мониторинг.

тигра выпустили на свободу в Балхаше, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 13:26

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

О том, что Россия безвозмездно передаст Казахстану четырех амурских тигров, стало известно 13 ноября 2025 года. В мае 2026 года в Казахстан были доставлены четыре амурских тигра, отловленные в дикой природе: две взрослые особи и двое тигрят. После прибытия животных разместили в специально построенных адаптационных вольерах государственного природного резервата "Иле-Балхаш". В июне стало известно, как назвали новых обитателей Казахстана. А 31 июля 2026 года в Казахстане произошло историческое событие – впервые после исчезновения более 70 лет назад в дикую природу выпустили амурского тигра. Это событие обросло как фейками, так и забавными мемами. А зоолог Кажым Джумалиев ответил на вопрос, стоит ли соотечественникам бояться возвращения тигров в природу Казахстана.

17 августа в Минэкологии рассказали, где тигрица предпочитает находиться на территории природного резервата "Иле-Балхаш". 20 августа в Минэкологии рассказали, кто стал первой добычей тигрицы Үміт.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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