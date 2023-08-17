На сколько в Казахстане хватит воды? Партия "Байтак" провела круглый стол
17 августа 2023 года в Астане за круглым столом, организованным партией зеленых "Байтак", рассматривали водную стратегию Казахстана. Комплексные решения проблем с недостатком питьевой воды и водных ресурсов обсуждали представители министерств и профильных управлений, эксперты и международные специалисты.
Участники рекомендовали создать Агентство по управлению водными ресурсами. Оно должно полностью отвечать за водную безопасность страны и прямо подчиняться главе государства. Так как 80% воды приходит из-за рубежа – это вопрос геополитический.
Цель агентства – разработать эффективную стратегию водных ресурсов страны, осуществлять контроль и управление ее реализацией.
Фото: партия зеленых "Байтак"
Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Галидулла Азидуллин рассказал о ситуации по воде и предпринимаемых мерах со стороны власти.
Организатор мероприятия, председатель Казахстанской партии зеленых "Байтак" Азаматхан Амиртаев, сообщил, что дефицит водных ресурсов – один из актуальнейших вопросов не только у нас, но и во всем мире. Однако Казахстан в этой проблеме один из лидеров среди стран Центральной Азии. Это касается как дефицита питьевой воды, так и воды для нужд сельского хозяйства и промышленности. И если не принять срочные меры, то к 2050 году дефицит воды в Казахстане может возрасти в три раза.
Фото: партия зеленых "Байтак"
Национальный эксперт Ерлан Бадашев отметил, что через 20 лет дефицит на пресную воду сильно возрастет. Уже сейчас водные ресурсы страны очень ограничены по сравнению с соседними странами.
Согласно исследованиям SocioExpert, ежегодно мы теряем до 40% воды просто из-за износа водопроводных сетей. Общая протяженность всех водопроводных сете в стране – около 98 тыс. км, а износ за 2022 год составил 43%.
Азамат Аяйбергенов говорил о колоссальной нехватке квалифицированных специалистов в водной сфере. Партия зеленых "Байтак" регулярно мониторит этот вопрос по всем регионам. И одним из ключевых вопросов круглого стола стало предложение создать институт для обучения студентов-гидротехников и водной дипломатии Центральной Азии в Туркестане.
Директор компании "Лучшее Решение KZ" Ильфат Камалетдинов заявил, что для эффективности нужно взять под контроль все процессы – от мониторинга, проектирования, установки/строительства и в последующим эксплуатации очистных сооружений.
Марат Муминов сказал о необходимости проведения испытаний в АО "НАК "Казатомпром" инновационного препарата МКО, обладающего свойством значительно увеличивать извлечение урана и снижать себестоимость добычи, повышая ее экологичность, исключив загрязнение грунтовых вод.
Фото: партия зеленых "Байтак"
Также участники обсудили и решили:
- Необходимость разработки новой генеральной схемы водопользования. До сих пор в стране нет ни стратегического документа, ни закона, которые бы регулировали правильное использование водных ресурсов.
- Предложить поправки к проекту Водного кодекса, который до сих пор неэффективен в вопросах воды.
- Проект закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны и использования водных ресурсов". В него следует включить новый подзаконный акт об ирригации (искусственное орошение земель) и дренаже (инженерно-техническое сооружение, которое предназначено для сбора и удаления инфильтрованных и грунтовых вод).
- Важность подготовки специализированной службы, отвечающей за мониторинг и учет поверхностных и подземных вод. Так как у нас этой службы нет, то и объективной информации о количестве и качестве поверхностных и подземных вод в стране нет. Сейчас важно создать Единую информационную систему водных ресурсов и предусмотреть в новом Водном кодексе меры по ведению учета и мониторинга воды.
- Низкий уровень внедрения водосберегающих технологий в стране. В Водном кодексе необходимо обязать водопользователей применять новые водосберегающие технологии.