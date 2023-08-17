На сколько в Казахстане хватит воды? Партия "Байтак" провела круглый стол

Глава государства поручил срочно решить проблему с нехваткой воды в стране и в решении данной проблемы держаться четкого принципа "Быть, а не казаться". Партия зеленых "Байтақ" провела круглый стол на тему: "Питьевая вода и водные ресурсы".

17 августа 2023 года в Астане за круглым столом, организованным партией зеленых "Байтак", рассматривали водную стратегию Казахстана. Комплексные решения проблем с недостатком питьевой воды и водных ресурсов обсуждали представители министерств и профильных управлений, эксперты и международные специалисты.

Участники рекомендовали создать Агентство по управлению водными ресурсами. Оно должно полностью отвечать за водную безопасность страны и прямо подчиняться главе государства. Так как 80% воды приходит из-за рубежа – это вопрос геополитический.

Цель агентства – разработать эффективную стратегию водных ресурсов страны, осуществлять контроль и управление ее реализацией.

Фото: партия зеленых "Байтак"

Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Галидулла Азидуллин рассказал о ситуации по воде и предпринимаемых мерах со стороны власти.

Организатор мероприятия, председатель Казахстанской партии зеленых "Байтак" Азаматхан Амиртаев, сообщил, что дефицит водных ресурсов – один из актуальнейших вопросов не только у нас, но и во всем мире. Однако Казахстан в этой проблеме один из лидеров среди стран Центральной Азии. Это касается как дефицита питьевой воды, так и воды для нужд сельского хозяйства и промышленности. И если не принять срочные меры, то к 2050 году дефицит воды в Казахстане может возрасти в три раза.

Фото: партия зеленых "Байтак"

Национальный эксперт Ерлан Бадашев отметил, что через 20 лет дефицит на пресную воду сильно возрастет. Уже сейчас водные ресурсы страны очень ограничены по сравнению с соседними странами.

Согласно исследованиям SocioExpert, ежегодно мы теряем до 40% воды просто из-за износа водопроводных сетей. Общая протяженность всех водопроводных сете в стране – около 98 тыс. км, а износ за 2022 год составил 43%.

Азамат Аяйбергенов говорил о колоссальной нехватке квалифицированных специалистов в водной сфере. Партия зеленых "Байтак" регулярно мониторит этот вопрос по всем регионам. И одним из ключевых вопросов круглого стола стало предложение создать институт для обучения студентов-гидротехников и водной дипломатии Центральной Азии в Туркестане.

Директор компании "Лучшее Решение KZ" Ильфат Камалетдинов заявил, что для эффективности нужно взять под контроль все процессы – от мониторинга, проектирования, установки/строительства и в последующим эксплуатации очистных сооружений.

Марат Муминов сказал о необходимости проведения испытаний в АО "НАК "Казатомпром" инновационного препарата МКО, обладающего свойством значительно увеличивать извлечение урана и снижать себестоимость добычи, повышая ее экологичность, исключив загрязнение грунтовых вод.

Фото: партия зеленых "Байтак"

Также участники обсудили и решили: