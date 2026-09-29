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Экономика и бизнес

На сколько лет Казахстану хватит подземных вод

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 15:53 Фото: pexels
Директор департамента подземных вод Министерства водных ресурсов и ирригации Жайык Ерикулы на брифинге в СЦК 29 сентября 2026 года рассказал о водных ресурсах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, какими запасами обладает Казахстан.

"Неправильно говорить, на сколько лет хватит этой воды при текущем уровне потребления. Подземные воды пополняются за счет дождей и таяния снега", – пояснил он.

Вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев в свою очередь добавил, что министерством разработан проект Концепции комплексного использования и управления подземными водами на 2027-2040 годы. Документ находится на стадии согласования с государственными органами. Принятие проекта Концепции ожидается до конца 2026 года.

"На сегодняшний день в Казахстане разведано 4 803 месторождения и участков подземных вод с утвержденными эксплуатационными запасами в 43,2 млн м³/сутки. Суммарная величина прогнозных ресурсов подземных вод составляет 176,1 млн м³/сутки, что более чем в четыре раза превышает объем разведанных эксплуатационных запасов", – сообщил он.

28 сентября 2026 года сообщалось, что с 1 октября в Алматы начнут действовать новые тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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