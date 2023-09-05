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Казахстан возглавил совещание министров юстиции государств-членов ШОС

Казахстан возглавил совещание министров юстиции государств-членов ШОС Фото: пресс-служба Министерства юстиции РК
5 сентября 2023 года в Шанхае (КНР) прошло десятое совещание министров юстиции государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, в ходе которого Казахстан принял председательство ШОС в совещании министров юстиции государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В Совещании приняли участие секретарь Центральной политико-правовой комиссии КНР Чэнь Вэньцин, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества и государства-члены Шанхайской организации сотрудничества.

Казахстан возглавил совещание министров юстиции государств-членов ШОС

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РК

В ходе совещания министр юстиции Азамат Ескараев отметил, что обозначенные президентом Казахстана приоритетные направления в рамках председательствования Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества будут иметь стратегическое значение для всех государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Казахстан возглавил совещание министров юстиции государств-членов ШОС

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РК

В фокусе нашего председательства будет оставаться борьба с "тремя силами зла": транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью. Эти стратегические направления отражены в Послании Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана "Экономический курс Справедливого Казахстана" от 1 сентября 2023 года.

Также министр Ескараев отметил, что председательствование Министерства юстиции Республики Казахстан в Совещании министров юстиции внесет значительный вклад в развитие и укрепление Шанхайской организации сотрудничества.

Казахстан возглавил совещание министров юстиции государств-членов ШОС

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РК

В дружественной, открытой и конструктивной атмосфере взаимопонимания участники обсудили вопросы о нововведениях в деятельности министерств юстиции, отметили необходимость дальнейшего развития сферы оказания юридических услуг и судебно-экспертной деятельности, и договорились встретиться в следующем году в Казахстане.

По итогам десятого совещания министрами юстиции государств-членов Шанхайской организации сотрудничества подписано совместное заявление.

Казахстанской делегацией проведены двухсторонние и многосторонние встречи по вопросам развития сотрудничества среди министерств юстиции государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

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