Алматинские офтальмологи вернули зрение мужчине с тяжелой травмой глаза

В Центральную городскую клиническую больницу поступил мужчина с травмой глаза, которую получил в результате отлетевшей трубы, сообщает пресс-служба ЦГКБ.

В итоге от травмы у пациента случилась полная люксация, иными словами, вывих хрусталика глаза с разрывом связок.

Как объясняет заведующая отделением офтальмологии Гульзат Абдраимова, люксация (сублюксация) хрусталика является не только серьезной патологией, но и несет риск развития опасных осложнений. Мужчина мог лишиться зрения в травмированном глазе и в результате чего мог остаться инвалидом.

Капсула хрусталика поддерживается циановыми связками. Они обеспечивают необходимое геометрическое расположение этой зрительной структуры.

"Полный вывих хрусталика происходит при полном или частичном разрыве связок. В результате разрыва хрусталик смещается в сторону стекловидного тела или камер глаза. Это приводит к снижению зрения и требует квалифицированной помощи из-за опасности развития сопутствующих нарушений, вплоть до лишения зрения". Гульзат Абдраимова

Фото: пресс-служба ЦГКБ

Благодаря совершенствованию микрохирургической техники и современному оборудованию в ЦГКБ пациенту была проведена высокотехнологичная операция по удалению сублюксированного хрусталика с транссклеральной фиксацией интраокулярной линзы с витрэктомией.

Операция длилась 1,5 часа и прошла успешно. Зрение пациенту удалось восстановить.

В предоперационном периоде пациенту проводилось полное офтальмологическое обследование, включающее в себя: визометрию (с коррекцией и без), рефракто-, кератометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, тонометрию, периметрию, ЭХО-графическое исследование глазного яблока, УЗИ-исследование, циклоскопию (при условии доступности осмотра глазного дна). Биомикроскопию проводили как в условиях естественного состояния зрачка, так и в условиях циклоплегии, для оценки состояния задней камеры, наличия грыжи стекловидного тела, для определения объема предстоящего хирургического вмешательства, а также биомикроскопии глаза больного в горизонтальном положении для определения степени подвижности хрусталика при значительном отрыве цинновых связок.

Фото: пресс-служба ЦГКБ

Стоит отметить, что операцию провели в рамках пакета обязательного социального медицинского страхования. По данным городского филиала Фонда социального медицинского страхования, в Алматы за первое полугодие 2023 года организации, оказывающие стационарную и стационарозамещающую помощь, провели 7719 офтальмологических операций на сумму 2,5 млрд тенге.