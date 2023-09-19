Антикоррупционные волонтеры дошли до жителей отдаленных сел и поселков

В Алматинской области запущена мобильная антикоррупционная группа в рамках проекта "Антикоррупционное волонтерство", сообщает Zakon.kz.

В состав группы вошли волонтеры, представители государственных органов и структур, которые принимают непосредственное участие в решении проблемных жизненных вопросов граждан.



Данная инициатива коснется отдаленных сел и поселков всех районов области.





Фото: Антикоррупционная служба по Алматинской области

Мобильная группа организовывает встречи и личные приемы граждан с целью повышения правовой грамотности населения и оказания бесплатной юридической помощи, формирования антикоррупционной культуры в обществе.



"Выездные встречи будут организованы в местах массового пребывание местного населения. Это местные пункты КазПочты, акиматы, ЦОНы, школы, базары, крупные магазины. Любой гражданин может прийти и получить бесплатно необходимую консультацию у представителей мобильной группы. Планируется посетить более 30 отдаленных сел", – пояснил руководитель Антикоррупционной службы по Алматинской области Серик Орымбетов.

Антикоррупционную мобильную группу можно опознать по специальным брендированным надписям на автобусе.