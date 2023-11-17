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Первый форум антикоррупционного волонтерства с участием акима Алматинской области

Первый форум антикоррупционного волонтерства с участием акима Алматинской области Фото: пресс-службы Антикора
В Алматинской области впервые прошел форум, посвященный антикоррупционному волонтерству. В ходе форума были обсуждены лучшие практики данной работы

В форуме участвовал временно исполняющий обязанности акима Алматинской области Нурлан Абдрахим и руководитель Антикоррупционной службы по Алматинской области Серик Орымбетов.

В мероприятии приняли участие более 250 человек, в том числе депутаты областного маслихата, члены общественных Советов, руководители организаций квазигосударственного сектора и волонтеры.

В ходе сессии обсуждались результаты работы волонтеров, а также способы эффективного контроля портала госзакупок, эффективности расходования бюджетных средств, проблемных вопросов в регионе, объектов с ненадлежащим качеством работы.

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