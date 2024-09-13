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В Астане обсудят вопросы развития государственных коммуникаций

В Астане обсудят вопросы развития государственных коммуникаций, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 12:18 Фото: PR Forum Astana
20 сентября 2024 г. в креативном хабе OzgeEpic состоится 12-й Международный PR Forum Astana под названием "Рынок коммуникаций: правила игры. Вызовы. Стратегии".

Мероприятие ежегодно собирает экспертов по связям с общественностью и правительством, руководителей PR-департаментов и пресс-служб государственных структур, чтобы обсудить текущие тренды отрасли и предложить решения для наиболее актуальных вопросов государственных и корпоративных коммуникаций.

В этом году в рамках форума выступят более 30 экспертов, в числе которых PR-профессионалы, медиа-исследователи и другие именитые спикеры. Участники обсудят эффективность реализации концепции "слышащего государства" в Казахстане и что именно оно слышит, оценят влияние QAZAQ IDENTITY на репутацию и бренды, а также проведут разбор наиболее громких коммуникационных кейсов и провалов за прошедший год. Также в программе форума предусмотрены секции, посвященные эффективному управлению репутацией, "нишевым" СМИ и противодействию выгоранию в профессии.

Уточнить детали по участию в форуме можно на сайте.

Организаторы мероприятия – Коммуникационная группа Казахстанского пресс-клуба / PG Communications при поддержке Клуба PR-шы и Национальной Ассоциации по связям с общественностью (НАСО).

Генеральным партнером PR Forum Astana ежегодно является компания "Тенгизшевройл". В этом году партнерами также выступили Forte Bank и Air Astana, информационными партнерами – информационные порталы BES media и Zakon.kz, сетевое издание PR Drive и сообщество PRoom.

Партнерский материал

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