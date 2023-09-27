Армейская спортсменка с успехом выступила на Азиатских играх в Китае
Первую золотую медаль Азиатских игр нашей стране принесла женская сборная по стендовой стрельбе, в составе которой с Асем Орынбай выступили Зоя Кравченко и Ольга Панарина. Наши девушки также установили рекорд Азиатских игр, набрав в сумме – 350 очков.
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Кроме того, в личном зачете упражнения skeet Асем Орынбай выиграла "бронзу".
"Я очень довольна своими результатами на Азиатских играх. Надеюсь, в казахстанской копилке будет еще больше медалей. Свою победу посвящаю любимой маме, а спортсменам-участникам желаю удачи", – поделилась своими эмоциями Асем Орынбай.
14 лет назад ее в секцию стендовой стрельбы привел отец, с тех пор на счету Асем Орынбай немало побед. В 2018 году она стала серебряным призером Чемпионата Азии по стендовой стрельбе в Кувейте, в 2021 – бронзовым призером Кубка мира в Египте.
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Мастер спорта международного класса находится на пятой позиции в мировом и на первом месте в республиканском рейтинге по стендовой стрельбе.