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Армейская спортсменка с успехом выступила на Азиатских играх в Китае

Армейская спортсменка с успехом выступила на Азиатских играх в Китае Фото: Министерство туризма и спорта РК
В активе сержанта отделения команды по практической и стендовой стрельбе Спортивного комитета Министерства обороны РК – Центрального спортивного клуба Асем Орынбай, помимо "бронзы", в личном зачете есть и "золото", добытое женской сборной в состязаниях по skeet на Азиатских играх.

Первую золотую медаль Азиатских игр нашей стране принесла женская сборная по стендовой стрельбе, в составе которой с Асем Орынбай выступили Зоя Кравченко и Ольга Панарина. Наши девушки также установили рекорд Азиатских игр, набрав в сумме – 350 очков.

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Кроме того, в личном зачете упражнения skeet Асем Орынбай выиграла "бронзу".

"Я очень довольна своими результатами на Азиатских играх. Надеюсь, в казахстанской копилке будет еще больше медалей. Свою победу посвящаю любимой маме, а спортсменам-участникам желаю удачи", – поделилась своими эмоциями Асем Орынбай.

14 лет назад ее в секцию стендовой стрельбы привел отец, с тех пор на счету Асем Орынбай немало побед. В 2018 году она стала серебряным призером Чемпионата Азии по стендовой стрельбе в Кувейте, в 2021 – бронзовым призером Кубка мира в Египте.

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Мастер спорта международного класса находится на пятой позиции в мировом и на первом месте в республиканском рейтинге по стендовой стрельбе.

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