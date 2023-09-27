Тимур Кулибаев поздравил женскую команду по стендовой стрельбе с первым "золотом" Азиады

Президент Национального Олимпийского комитета РК Тимур Кулибаев поздравил женскую команду по стендовой стрельбе в составе Зои Кравченко, Асем Орынбай и Ольги Панариной с первой золотой медалью Казахстана, завоеванной на Азиатских играх в Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.

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"От имени всей олимпийской семьи Казахстана поздравляю вас с победой на Азиатских играх в Ханчжоу! Высокое спортивное мастерство, самоотдача и воля к победе помогли вам в напряженной борьбе завоевать победу у сильных соперников с рекордом Азиады и принести команде Казахстана первую золотую медаль Игр. Несомненно, ваша победа станет достойным примером для всех казахстанских спортсменов", – говорится в поздравлении Тимура Кулибаева, которое предоставили в пресс-службе НОК РК.

Он подчеркнул, что "эта победа – итог работы большой команды единомышленников – тренерского состава, федерации и государства в лице Министерства туризма и спорта РК".

"Вы сделали отличный подарок всему казахстанскому народу. Желаю крепкого здоровья и будущих побед!" Тимур Кулибаев

Ранее сообщалось, что женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала золотую медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу. Зоя Кравченко, Асем Орынбай и Ольга Панарина выиграли командные соревнования в "ските". Казахстанки не просто заняли первое место, но и установили рекорд Азиады, набрав в общей сложности 350 баллов. Они опередили команды из Китая (348 баллов) и Таиланда (342 балла).

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Отметим, что это первое "золото" сборной Казахстана, завоеванное на данных соревнованиях.