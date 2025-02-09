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Спорт

Шестую медаль Азиатских игр завоевали казахстанки в Китае

медаль завоевали казахстанки в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 12:06 Фото: olympic.kz
Женская команда Казахстана по конькобежному спорту поднялась на третью ступень пьедестала Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), сообщает Zakon.kz.

Казахстанки показали третий результат в командном спринте. Медаль стране принесли Надежда Морозова, Кристина Силаева, Дарья Важенина.

Первое место осталось за Южной Кореей. Сборная Китая финишировала второй.

Ранее сообщалось, что впервые в истории мужская команда Казахстана по шорт-треку завоевала золотую медаль Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай). Теперь же на счету нашей страны шесть медалей.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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