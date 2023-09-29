Экспертный совет при ЦИК обсудил рекомендации Миссий БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами

28 сентября 2023 года под председательством Нурлана Абдирова состоялось третье заседание Экспертного совета при ЦИК РК.

На мероприятии обсуждены итоговые отчеты Миссий БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за внеочередными выборами президента Республики Казахстан, прошедшими 20 ноября 2022 года и досрочными парламентскими выборами, которые состоялись 19 марта 2023 года. Дискуссия по обсуждению данных отчетов длилась пять часов без перерыва.

Для участия в заседании были приглашены представители офиса ОБСЕ в Астане во главе с его руководителем Фолкером Фробартом, депутаты Парламента РК, представители Генеральной прокуратуры, министерств юстиции, культуры и информации, неправительственных организаций.

Фото: пресс-служба ЦИК РК

В состав Экспертного совета входят известные ученые конституционного и других отраслей права, эксперты социологии, политологии и практики избирательной сферы. Совет создан в целях привлечения экспертного сообщества к выработке предложений по совершенствованию выборного законодательства, анализа правоприменительной практики и дальнейшего развития избирательной системы.

В своем вступительном слове председатель ЦИК Нурлан Абдиров отметил, что рекомендации Миссий БДИПЧ/ОБСЕ внимательно изучаются и обсуждаются с заинтересованными государственными органами и, по традиции, вынесены на обсуждение Экспертного совета, где высказываются различные мнения, с учетом того, что отдельные рекомендации носят явно полемический характер.

Нурлан Абдиров сообщил, что в двух Отчетах содержится 18 приоритетных рекомендаций, некоторые из них перекликаются. В этой связи было принято решение объединить их в 11 пунктов для удобства участников заседания.

Он также привел положительные оценки Миссии, касающиеся организации выборов, информационного освещения и электорального обучения участников избирательного процесса, а также приложенных избирательными органами усилий по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью, выразив благодарность представителям Миссии за позитивные отзывы.

Также Нурлан Абдиров отметил, что в целом продолжается работа по реализации предыдущих рекомендаций Миссии, часть из которых уже учтена в обновленном законодательстве РК.

Так, в 2022 году в рамках конституционной реформы, инициированной президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и поддержанной в ходе всенародного референдума, была упразднена квота Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе Парламента РК. Теперь все депутаты нижней палаты Парламента избираются путем прямого голосования.

В целях профессионализации института национального наблюдения законодательно закреплена аккредитация общественных объединений и некоммерческих организаций, осуществляющих наблюдение на выборах.

Рекомендация Миссии БДИПЧ по наблюдению за парламентскими выборами в РК 2021 года о необходимости установления ограничений для индивидуальных пожертвований в избирательные фонды в целях недопущения чрезмерного влияния доноров реализована поправкой в выборное законодательство о предельных размерах добровольных пожертвований в избирательные фонды.

Также был снижен порог прохождения политических партий в Мажилис Парламента с 7 до 5% и введена норма о снижении барьера для регистрации политических партий путем сокращения количества необходимых подписей от сторонников в 4 раза - с 20 тысяч до 5 тысяч. Это значительно облегчило процедуру создания политических партий и расширило возможности для развития политической конкуренции.

Из 11 приоритетных рекомендаций, вынесенных на обсуждение Экспертного совета, ряд вызвал заинтересованную компетентную дискуссию. В частности, участники заседания не согласились с тезисом об отсутствии конкурентной политической среды. По данному вопросу профессор КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева, доктор юридических наук Индира Аубакирова отметила, что проведенная конституционная реформа усилила демократические изменения, роль Мажилиса Парламента в целом. Переход к смешанной избирательной системе, осуществленный в Казахстане, направлен именно на поддержку плюрализма.

Фото: пресс-служба ЦИК РК

Депутат Мажилиса Парламента Снежанна Имашева подчеркнула, что из 98 депутатов Мажилиса 29 избраны по одномандатным избирательным округам. На эти 29 мандатов претендовали 609 человек, в то время как 69 мандатов заняли депутаты от 6 политических партий (из 7 имеющихся), которые выдвинули 283 человека - это очевидная конкуренция.

В свою очередь депутат Мажилиса Динара Наумова поддержала коллегу, отметив, что политическая конкуренция и борьба мнений сохраняются и среди депутатов, прошедших в нижнюю палату Парламента. Каждый из них имеет свою актуальную повестку.

Депутат Мажилиса Нуратай Сабильянов, избранный по одномандатному избирательному округу, по данному вопросу заявил, что возвращенная возможность баллотироваться по одномандатным избирательным округам является ключевым показателем конкурентности, приведя убедительные примеры из своей практики на состоявшихся весной текущего года выборах в Мажилис Парламента РК.

Фото: пресс-служба ЦИК РК

В ходе заседания также были обсуждены рекомендации Миссий БДИПЧ/ОБСЕ, связанные с нормативно-правовой базой, касающейся проведения мирных собраний, ограничения на выдвижение кандидатур (место жительства, гражданство по рождению, профессиональный опыт и др.), механизма назначения членов избирательных комиссий, прозрачности избирательного процесса и вопросов национального и международного наблюдения.

Фото: пресс-служба ЦИК РК

С обстоятельными позициями по отдельным рекомендациям выступили доктор юридических наук, профессор Марат Когамов, доктор юридических наук, профессор Исидор Борчашвили, доктор юридических наук, академик Академии юридических наук Ермек Абдрасулов, доктор юридических наук, профессор Эдуард Мухамеджанов и другие члены Экспертного совета при ЦИК РК. Развернутые пояснения и замечания озвучили представители государственных органов.

Подводя итоги заседания, Нурлан Абдиров подчеркнул, что процесс проводимой политической реформы имеет долгосрочный эффект и влияет на модернизацию избирательной системы в целом. Подтверждением этому являются предстоящие прямые выборы акимов районов и городов областного значения, которые пройдут в пилотном режиме, выборы депутатов маслихатов вместо выбывших, а также продолжающиеся с 25 июля 2021 года выборы сельских акимов.

Нурлан Абдиров особо подчеркнул, что с одной стороны, мы не должны игнорировать наметившиеся современные тренды, но, с другой, серьезные для страны вопросы должны решаться с учетом всех обстоятельств – как правовых позиций, так и нашей исторической и политической реальности.

Поблагодарив участников заседания, он также выразил уверенность что сегодняшнее заседание будет способствовать дальнейшему совершенствованию избирательной системы Казахстана.