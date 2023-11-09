Как будет реализовываться проект строительства ТЭЦ россиянами, рассказал министр энергетики

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев рассказал журналистам, как будет реализовываться проект строительства ТЭЦ в трех городах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

"Мы сейчас подписали меморандум о взаимопонимании, который фиксирует взаимную заинтересованность в строительстве объектов ТЭЦ в РК. Как вы знаете, в соответствии с планом развития элетроэнергетической отрасли у нас предусмотрено несколько теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск". министр энергетики Алмасадам Саткалиев

В кулуарах Акорды он рассказал журналистам, что ранее министерство энергетики проводило работу по строительству этих станций на основе открытых инвестиционных тендеров и все тендеры не состоялись.

"Не нашли инвесторов, есть достаточно серьезные вопросы, что эти ТЭЦ должны работать на угле и на на газе. Мы достаточно жесткие условия поставили по выбросам и охраны окружающей среды. Ну и, безусловно, были вопросы, связанные с организацией процессов тендеров в силу того, что не так много стран готовы принять участие в кокурсах, но и обеспечить финансирование со своей стороны", - пояснил министр.

Он отметил, что подписанный между сторонами меморандум зафискировал интересы российской стороны участия в процессе строительства крупных ТЭЦ в Казахстане.

"Структура проекта пока не определена, возможно, там будет казахстанское участие, оборудование будет поставляться из-за рубежа. Все определится по итогам прохождения ТЭО, государственной экспертизы. На стадии проектирования будут определены базовые параметры строительства данных станций, которые должны войти в проект межправительственного соглашения, которые в случае договоренности с российскими партнерами будте подписан на правительственном уровне", - рассказал Саткалиев.

На вопрос, будет ли Казахстан принимать участие в проекте и на какую сумму инвестиций рассчитывает, министр ответил:

"Мы заинтересованы, чтобы строительство было под ключ, генеральный подрядчик обеспечивал не только строительство, но и ввод в эксплуатацию, пуско-наладочные работы, а мы в результате получили в соответствии с действующими стандартами: экологическими, техническими, экплуатационными энергетический объект. Что касается финансирования, то понятно, для привлечения финансирования приходится формировать уставный капитал. Размер зависит от институтов и финансовых организаций, которые будут финансировать".

По словам министра, требования различные: от 20 до 30% средств нужно будет предоставить на финансирование. Данный проект будет интересным для потенциальных инвесторов. В этой связи в Минэнерго видят хорошую возможность для казахстанских банков второго уровня принять участие в финансировании данного проекта.

Глава Минэнерго также отметил, отвечая на вопрос, что строительство ТЭЦ никоим образом не связано с возможным строительством АЭС в Казахстане.

"Это два параллельных процесса, не связанных между собой. Все, что связано с АЭС, основное решение будет принято по итогам референдума, но мы понимаем все конкуретные преимущества тех участников-вендоров процесса. Нужно открыто заявить, что российские ядерные технологии являются наиболее безопасными и наиболее эффективными, и дешевыми в плане строительства. Понятно, что касается энергетического сотрудничества производители европейских стран в плане подрядных работ очень сильны, турецкие, корейские подрядчики", - сказал Саткалиев.

Он добавил, что изначально в Казахстане никогда не позиционировали проект строительства АЭС как чисто российский проект, всегда говорили, что это будет международный проект, Казахстан выберет самые наилучшие технологии.

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Ранее сообщалось, что по итогам переговоров президентов России и Казахстана 9 ноября 2023 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики РК и Министерством энергетики РФ о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ "Кокшетау", ТЭЦ "Семей" и ТЭЦ "Усть-Каменогорск" в Республике Казахстан.