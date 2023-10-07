Воспитанники республиканской школы "Жас ұлан" города Шымкент в гостях у курсантов в Алматы

В целях ознакомления с учебно-материальной базой и процессом обучения курсантов воспитанники республиканской школы "Жас ұлан" имени Героя Советского Союза С. Рахимова города Шымкент посетили Военный институт Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова.

Основная цель мероприятия – это профориентационная работа с молодежью, ознакомление жасуланцев с бытом и образом службы курсантов, привитие интереса к профессии офицера-защитника Родины, сообщает пресс-служба Алматинского гарнизона.

В ходе встречи воспитанники ознакомились с учебно-материальной базой института, условиями проживания и питания курсантов, посетили Музей боевой славы, где заведующая музеем Алия Ешингалиева подробно ознакомила школьников с историей кузницы офицерских кадров.

Фото: ВИСВ

Также воспитанники школы "Жас ұлан" посетили курсантскую казарму, учебные корпуса, побывали на кафедрах вуза, увидели показ боевой техники и вооружения, присутствовали на занятиях в учебно-тренажерном комплексе, где им были продемострированы практические действия курсантов на военно-учебных тренажерах.

Фото: ВИСВ

В ходе экскурсии жасулановцам на кафедре физической подготовки были продемонстрированы спортивные достижения курсантов Военного института, среди которых большое количество чемпионов международных и республиканских спартакиад.

Фото: ВИСВ



Во время обхода курсантских казарм учащиеся из уст курсантов узнали о том, какими качествами должен обладать офицер, с интересом рассмотрели форму одежды курсантов, спортивный инвентарь и оборудование спортивного уголка, комнату информационно-воспитательной работы.

Фото: ВИСВ

В этот день в честь приезда воспитанников "Жас улан" был организован "Круглый стол" на тему: "Поколение будущего. Опыт и пути развития в сфере образования и науки", в ходе которого был подписан Меморандум между республиканской школой "Жас ұлан" имени имени Героя Советского Союза С. Рахимова и Военным институтом Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова "О всестороннем межвузовском взаимодействии и сотрудничестве в сферах образования, науки, культуры и спорта".

Фото: ВИСВ

Кроме того, гости принимали участие в турнире по волейболу, где показали отличную сноровку и ловкость.

По итогам экскурсии юные посетители поблагодарили организаторов данного мероприятия и сказали, что многие мечтают поступить в Военный институт Сухопутных войск, так как в альма-матер созданы все условия для получения высшего образования и становления юношей как самостоятельной личности.

Фото: ВИСВ

В знак благодарности воспитанники школы "Жас ұлан" имени Героя Советского Союза С. Рахимова выступили с концертной программой.

Фото: ВИСВ

В завершении мероприятия начальник Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова полковник Бауыржан Ибатулин вручил гостям кузницы офицерских кадров памятные подарки.