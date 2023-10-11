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В Сухопутных войсках в рамках слаживания батальонов проведено более 100 тактических учений

В Сухопутных войсках в рамках слаживания батальонов проведено более ста тактических учений Фото: пресс-служба Сухопутных войск ВС РК
Очередным этапом цикла боевой подготовки в частях стали батальонные тактические учения с боевой стрельбой, сообщает Zakon.kz.

В ходе боевого слаживания батальонов и дивизионов военнослужащие выполнили упражнения учебных стрельб, нормативы по тактической, инженерной и огневой подготовке, провели тренировки по управлению огнем, продолжили совершенствование командных навыков офицерского состава и взаимодействие между различными подразделениями.

В Сухопутных войсках в рамках слаживания батальонов проведено более ста тактических учений

Фото: пресс-служба Сухопутных войск ВС РК

В рамках учений части и подразделения совершили марш на боевой технике, преодолели условно зараженные отравляющими веществами участки местности, отработали отражение ударов авиации, а также действия в обороне и наступлении.


В Сухопутных войсках в рамках слаживания батальонов проведено более ста тактических учений

Фото: пресс-служба Сухопутных войск ВС РК

На войсковых маневрах была создана сложная, нестандартная обстановка, требующая от командиров самостоятельных решений, выполнения внезапно возникающих задач по управлению подразделениями. При проведении боевых стрельб основное внимание было уделено правильным тактическим действиям, умелому и эффективному применению оружия в бою и управлению огнем подразделений, а также строгому соблюдению мер безопасности. Ряд батальонных тактических учений прошли в двустороннем формате.

В Сухопутных войсках в рамках слаживания батальонов проведено более ста тактических учений

Фото: пресс-служба Сухопутных войск ВС РК

"Тактические учения с боевой стрельбой являются высшей и наиболее эффективной формой обучения подразделений, одним из важнейших средств повышения их боевой готовности и полевой выучки. Они обеспечивают максимальное приближение условий обучения к боевой действительности. Их главная особенность – органичное единение удара, огня и маневра, тактических и огневых задач, решаемых всеми обучаемыми в обстановке реального общевойскового боя", – отметил начальник Главного управления боевой подготовки Сухопутных войск Вооруженных сил РК полковник Марат Абдихаликов.


В Сухопутных войсках в рамках слаживания батальонов проведено более ста тактических учений

Фото: пресс-служба Сухопутных войск ВС РК

Всего к батальонным тактическим учениям было привлечено более 10 тыс. военнослужащих, около 3 тыс. единиц техники, они прошли на полигонах всех регионов страны.

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