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В Военном институте Сухопутных войск состоялось чествование лучших офицеров-выпускников

состоялось чествование лучших  офицеров-выпускников альма-матер. Фото: пресс-службы ВИСВ
Под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК генерал-майора Асана Жусупова в Военном институте Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова состоялось чествование лучших офицеров-выпускников альма-матер.

С учетом действующей в Министерстве обороны с 2013 года программы по формированию качественно нового офицерского корпуса Вооруженных сил вузы отслеживают судьбу своих выпускников. На встречу пригласили офицеров, окончивших военный вуз в 2021 году, добившихся успехов в служебной деятельности и уже назначенных на вышестоящие должности.

В Военном институте Сухопутных войск состоялось чествование лучших офицеров-выпускников

Фото: пресс-службы ВИСВ

Восемь лучших молодых офицеров, прошедших за два года путь от выпускника военного вуза до командира роты, награждены особенными отличительными нашивками "Үздік маман" (Лучший специалист).

В Военном институте Сухопутных войск состоялось чествование лучших офицеров-выпускников

Фото: пресс-службы ВИСВ

Нужно отметить, что основным показателем успехов молодых офицеров является служебный рост до командира роты (батареи). Покинув стены вуза и став командирами, они не подвели своих наставников. Успехи и достижения молодых офицеров были представлены в роликах об их служебной деятельности.

В Военном институте Сухопутных войск состоялось чествование лучших офицеров-выпускников

Фото: пресс-службы ВИСВ

Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК генерал-майор Асан Жусупов в своей приветственной речи отметил, "что именно лучшие выпускники, настоящие профессионалы своего дела, обладающие высокой культурой и организаторскими способностями, станут локомотивом реформ, которые сегодня проводятся в Вооруженных силах страны".

В Военном институте Сухопутных войск состоялось чествование лучших офицеров-выпускников

Фото: пресс-службы ВИСВ

От имени награждаемых выступил старший лейтенант Данабек Кенжебаев, который поблагодарил командование и профессорско-преподавательский состав института за достойное образование и воспитание, благодаря которым они достигли высоких показателей в службе.

За два года офицерской карьеры все восемь офицеров-выпускников сумели не только отличиться в ходе учебных занятий, отработки задач подразделения, но и заметно проявили себя в общественной жизни своих воинских подразделений. Своей активной жизненной позицией, постоянным стремлением быть впереди, умением сплотить вокруг себя людей они на деле доказали, что они лучшие.

В церемонии награждения принимали участие ветераны ВС РК, профессорско-преподавательский состав, курсанты, близкие родственники молодых офицеров.

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