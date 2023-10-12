В Астане торжественно проводили новобранцев в Службу госохраны

Проводы 28 призывников, прошедших тщательный отбор по показателям здоровья и морально-психологическим качествам, состоялись в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил РК.

В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны, столичного акимата, Департамента по делам обороны, ветераны Вооруженных сил, воспитанники детско-юношеского военно-патриотического движения "Жас сарбаз", родные и близкие новобранцев.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

"Защита Родины испокон веков считается священным долгом, а воинская служба – почетной обязанностью каждого мужчины. В армии вы овладеете навыками обращения с оружием, освоите сложную военную технику. За год вы станете крепкими, сильными, мужественными защитниками Родины. Служите так, чтобы ваши родные и близкие гордились вами", – напутствовал призывников начальник Департамента организационно-мобилизационной работы ГШ ВС генерал-майор Бауыржан Артыков.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Заместитель председателя РОО "Ветераны Вооруженных сил" генерал-майор Марат Нагуманов поблагодарил родителей за воспитание сыновей и пожелал новобранцам оптимизма, быстрой адаптации и успехов в постижении армейских премудростей.

"Мне 22 года, после окончания вуза иду служить в элитную часть. Для меня это новый этап на пути, который я для себя выбрал по примеру отца. Через год намерен поступить на службу на контрактной основе", – поделился планами призывник Адилет Егинбаев.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В этом потоке на службу в армию проводила своего сына известный журналист, блогер Динара Сатжан.

"Армия – это то место, где учат быть выносливым. Знаете, у меня есть любимая фраза: "Где закончилось терпение, там начинается выносливость". Для мужчин это очень важное качество. Да, ребята будут год без капучино, без интернета, без гаджетов. Это своего рода аскеза. Но это всего лишь год, посвященный Родине, себе, и я считаю, что через это должен пройти каждый мужчина", – сказала она.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Торжественная церемония завершилась концертом, подготовленным творческим коллективом Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК.