В Алматы подвели итоги третьей Зимней юношеской спартакиады "Калкан-2024"

Торжественная церемония награждения участников состоялась в Алматинском филиале Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК, сообщает Zakon.kz.

В спартакиаде, состоявшейся на базе Спортивного комитета – Центрального спортивного клуба Министерства обороны РК, приняли участие юноши и девушки из всех регионов Казахстана в возрасте от 14 до 17 лет. Они состязались в лыжных гонках на три километра, стреляли из пневматической винтовки, юноши – подтягивались на перекладине, девушки – выполняли подъем туловища из положения лежа на спине, сообщили в пресс-службе Минобороны РК.

Фото: МО РК

Приветствуя участников церемонии, начальник Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК Арман Асенов отметил, что армейские спортсмены не раз восхищали болельщиков блестящими выступлениями и выдающимися рекордами.



"Рад за ребят, для которых спорт стал смыслом жизни. Желаю вам крепкого здоровья, боевого духа и новых достижений во имя нашей Родины", – сказал он.

К юным спортсменам также обратился председатель республиканского детско-юношеского военно-патриотического движения "Жас сарбаз" майор Мейрбек Мендыгалиев, отметивший глубокий смысл названия спартакиады.

"Калкан – значит щит. Это состязания будущих защитников Родины, которые обязательно должны дружить со спортом, быть сильными, быстрыми, ловкими. На соревнованиях вы получили хороший опыт, он станет надежной основой для новых побед и достижений", – добавил он.

Воспитанников республиканского военно-патриотического движения "Жас сарбаз" с окончанием соревнований поздравили также известные спортсмены: чемпион мира по казакша курес Марат Байкамуров, бронзовый призер чемпионата мира дзюдоист Гусман Кыргызбаев, мастер спорта международного класса по самбо и дзюдо, заслуженный тренер РК Асан Мамбеткулов и мастер спорта международного класса по самбо Арнур Қуатай.





Фото: МО РК

По итогам спартакиады в командном зачете "золото" завоевала сборная Акмолинской области, "серебро" – Северо-Казахстанской области, "бронзу" – Западно-Казахстанской области.



В личном зачете по итогам трех состязаний среди юношей чемпионом стал Роман Жеребило (Северо-Казахстанская область), на втором месте – Никита Матюшков (Акмолинская область), на третьем – Артем Сурко (Западно-Казахстанская область).

Среди девушек лучшей стала Мария Воробьева (Акмолинская область), вторую и третью ступень пьедестала соответственно заняли Дарья Латыпова (Карагандинская область) и Валерия Никитина (Северо-Казахстанская область).

Мероприятие завершилось концертом, подготовленным творческим коллективом Алматинского филиала Национального военно-патриотического центра.