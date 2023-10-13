Результаты встреч с населением Алматинской области: улучшение инфраструктуры и решение насущных проблем

За 9 месяцев текущего года аким области провел 19 приемов и принял 152 граждан. Из 187 заданных вопросов, 36% уже выполнены, 39% находятся в процессе работы, а по 25% вопросов осуществлена разъяснительная работа.

Например, на личном приеме жителями с.Белбулак Талгарского района поднят вопрос ремонта дорог с.Белбулак. Вопрос о ремонте дороги был оперативно решен и работы были полностью завершены. Дорога протяженностью 7,6 км, включающая улицы Рябича, Пушкина, Абылай хана, Курмагазы, Торомонова, Керей хана, Байтурсынова и Шакарима, была асфальтирована. Для этих работ было выделено 220 млн. тг.

Вместе с тем, на личном приеме жителями с.Узынагаш Жамбылского района был поднят вопрос ремонта дорог. Работы уже начались в сентябре 2023 года, на реконструкцию и строительство системы водоснабжения. Несмотря на стоимость работ в 5,9 млрд. тг., более 1 млрд. тг. выделено из бюджета для удовлетворения потребностей жителей села Узынагаш. В результате выполнения работ будет реконструировано 125 км водопроводных сетей и 3 водозабора, что обеспечит 100% водоснабжение жителей села.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В свою очередь, жительница Л. Нургали из Илийского района, Ащыбулакского сельского округа, высказала свою обеспокоенность относительно автобусных маршрутов и состояния дороги в селе Толе би. Этот вопрос был оперативно решен, и на данный момент организованы перевозки граждан из села Толе би до автовокзала "Салем", из села Косозен до Гейт Сити и из села Караой до Гейт Сити. Стоимость проезда составляет 80 тенге, с возможностью получения льготной скидки в 40 тенге. Следует отметить, что для улучшения состояния дороги в селе Толе би выделены более 124 миллионов тенге из бюджета.

В 2022 году в регионе определено 1500 проблемных вопроса поднятых в ходе отчетных встреч с населением, уже в 2023 году количество проблемных вопросов сократилось на 1033. На решение потребовалось 288 млрд. тенге. Каждый проблемный вопрос и ход его решения находится на постоянном контроле, а также отражено на стендах акиматов всех уровней. Каждый житель может включить вопросы общего характера в перечень проблемных вопросов, обратившись в местные исполнительные органы. Стенды обновляются ежемесячно.

В основном жители региона поднимают вопросы в сфере предоставления льготного жилья, земельных отношений, ЖКХ, дорог и социального блока.

Особо стоит отметить, что, начиная с 18 октября Марат Султангазиев проведет серию встреч с жителями в каждом районе и городе области, график которого уже появился на официальном сайте.