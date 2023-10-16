Ведущему вузу Западного Казахстана исполняется 60 лет

В 2023 году Западно-Казахстанскому аграрно-техническому университету имени Жангир хана исполняется 60 лет. За эти годы университет стал альма-матер для тысяч выпускников, которые успешно трудятся на разных поприщах в различных отраслях страны.

Сегодня учебное заведение готовит специалистов по 17 высшим и 19 послевузовским образовательным программам, в том числе, по 14 программам магистратуры и 5 программам докторантуры.



В состав университета входят пять институтов:

"Экономика, информационные технологии и профессиональное образование";

"Агротехнология";

"Ветеринарная медицина и животноводство";

"Индустриально-технологический";

"Политехнический".

Университет имени Жангир хана имеет восемь совместных образовательных программ с зарубежными партнерами – Китаем, Узбекистаном, Россией и Беларусью. Кроме того, студенты вуза имеют возможность посещать европейские университеты, в частности, высшие учебные заведения Чехии и Польши в рамках программы академической мобильности, а известные ученые Европы и России, приезжающие в учебное заведение по приглашению, читают лекции студентам, открывая им путь к новым направлениям.

Фото: пресс-службы Западно-Казахстанского аграрно-технического университета

В рамках торжественного мероприятия, посвященного юбилею вуза, были организованы выставка инновационных проектов, круглый стол по вопросам подготовки кадров, экскурсия по университету и гостевые лекции от выдающихся ученых, бывших выпускников данного университета. Выставка научных проектов показала, что в университете уделяется особое внимание высокотехнологичным инновационным решениям в сфере сельского хозяйства.

Фото: пресс-службы Западно-Казахстанского аграрно-технического университета

"60 лет – это время, которое позволяет оглянуться назад и оценить пройденный путь. За эти годы университет добился значительных успехов и занял достойное место среди ведущих университетов Казахстана. По итогам 2022 года независимое агентство по обеспечению качества в сфере образования отметило вуз имени Жангир хана 4 местом в рейтинге ведущих технических университетов страны. Он является современным университетом со всеми присущими ему качествами, такими, как широкий спектр сельскохозяйственных и технических специальностей, высококвалифицированный преподавательский состав, современные образовательные технологии, международное образование и интеграция в научное сообщество. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании подчеркнул необходимость сочетания сельскохозяйственной отрасли с наукой, инновациями и подчеркнул стратегически важную роль отрасли. Образовательные программы необходимо адаптировать к требованиям сельского хозяйства", – отметил аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

Фото: пресс-службы Западно-Казахстанского аграрно-технического университета

Центр образования и науки – ЗКАТУ имени Жангир хана – имеет множество научных достижений. За последние пять лет ученые университета добились значительных результатов. Профессор, доктор технических наук Сарсенбек Монтаев вошел в список наиболее цитируемых ученых по рейтингу "2 процента самых авторитетных ученых мира". На основе двустороннего меморандума между ЗКАТУ имени Жангир хана и Уфимским государственным нефтяным технологическим университетом увеличился потенциал сотрудничества в сфере науки и образования. Открытие представительства уфимского вуза в Западно-Казахстанском университете – результат этой работы.

Ректор ЗКАТУ имени Жангир хана Аскар Наметов поздравил всех собравшихся со столь знаменательной датой и отметил, что выпускники вуза, работающие сегодня в разных регионах страны, показывают значительные успехи и достижения в различных отраслях экономики.

Фото: пресс-службы Западно-Казахстанского аграрно-технического университета

В университете есть военная кафедра, готовящая офицеров запаса и сержантов. Уделяется особое внимание обеспечению социального развития обучающихся. На территории университета расположены четыре студенческих дома на 2140 мест. Спортсмены, защищающие честь университета, известны по всей области и стране, являясь гордостью учебного заведения. Среди обучающихся 4 чемпиона мира, 7 призеров чемпионата мира, 4 победителя и 8 призеров чемпионата Азии, около 20 чемпионов РК. Кроме того, среди студентов 4 мастера спорта международного класса, 12 мастеров спорта, около 80 кандидатов в мастера спорта, 80 спортсменов различных степеней. В новом спортивном комплексе "Жангир хан" проводятся занятия по 17 видам спорта.

"Горжусь, что получил высшее образование в этом вузе, учился у опытных преподавателей. Сегодня тружусь в сфере строительства. Желаю сегодняшним студентам университета успешной учебы, получить хорошую теоретическую закалку, чтобы успешно применять потом свои знания на практике, – пожелал заместитель генерального директора АО "Западно-Казахстанская корпорация строительных материалов", – отметил Айбек Каримов, выпускник вуза 1998 года.

На сегодняшний день в университете работают 344 педагога, из них – 12 профессоров, 15 докторов наук, 25 доцентов, 70 кандидатов наук, 47 PhD.

Фото: пресс-службы Западно-Казахстанского аграрно-технического университета

Университет Жангир Хана за свою 60-летнюю историю подготовил тысячи специалистов. Выпускники плодотворно работают на различных предприятиях, производствах, сельскохозяйственных структурах, учреждениях-организациях Западно-Казахстанской области и в других регионах страны.

Среди них немало выпускников, занимающих высшие руководящие должности и ответственные должности. В этом году в ЗКАТУ имени Жангир хана принято более 1300 первокурсников, а всего в общей сложности начали учебный год свыше четырех тысяч студентов. В настоящее время ЗКАТУ занимает 18-е место среди вузов Казахстана и 23-е место среди вузов Центральной Азии.