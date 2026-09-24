Жителя Западного Казахстана заставили заплатить за ремонт дома 11 лет спустя

В Западно-Казахстанской области суд взыскал долг с владельца квартиры, который 11 лет не платил за капитальный ремонт своего дома, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" со ссылкой на пресс-службу суда ЗКО поделился, что дело рассматривалось в упрощенном порядке. История началась еще в 2013 году. Тогда в рамках госпрограммы модернизации ЖКХ в многоэтажке провели капитальный ремонт. Все работы закончили в срок и официально приняли актом госкомиссии от 10 октября 2013 года. Сделать ремонт в доме решили сами жильцы на общем собрании.

"Один из собственников квартир заключил официальное соглашение, подписал график и обязался ежемесячно перечислять деньги за ремонт на специальный сберегательный счет. Однако взносы он регулярно просрочивал, из-за чего накопился солидный долг. В итоге обслуживающее ТОО, проводившее модернизацию, обратилось с иском в суд", – указано в материалах дела.

Акжайыкский районный суд полностью удовлетворил иск, обязав неплательщика погасить всю задолженность.

В областном суде призвали жителей региона ответственно относиться к подписанным документам: график платежей за ремонт – это такое же юридическое обязательство, как и коммуналка или кредит.

"При покупке квартиры гражданам необходимо обязательно проверять наличие задолженности за капитальный ремонт дома. В предусмотренных законом случаях обязательства по оплате модернизации могут перейти к новому собственнику", – пояснили в суде.

Своевременные платежи помогают содержать дом в порядке и спасают от неприятных встреч с судебными исполнителями.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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