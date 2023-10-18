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Миллиарды тенге вернула государству прокуратура Мангистауской области

Заседание коллегии прокуратуры Мангистауской области Фото: gov.kz
Заседание коллегии прокуратуры под председательством прокурора Руфата Куттукова прошло в Мангистауской области. На нем подвели итоги работы органов прокуратуры за девять месяцев 2023 года и поставили задачи на предстоящий период, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области, в работе коллегии приняли участие заместители прокурора области, сотрудники аппарата, прокуроры городов и районов региона.

С начала года в сфере защиты общественных интересов прокуроры защитили права более 80 тыс. лиц, восстановили права свыше 30 тыс. лиц с ограниченными возможностями.

В сфере защиты экономических интересов по актам надзора в доход государства взыскали 1,4 млрд тенге. По актам надзора возвратили государству имущество на сумму 8,7 млрд тенге. В основном это имущество, принадлежащее субъектам олигополии. Отменили незаконные закупки на сумму 5 млрд тенге, более 200 заказчиков привлекли к административной ответственности.

Защитили права 800 предпринимателей, обеспечив поступление на их счета около 900 млн тенге за исполненные ими обязательства. В отношении виновных должностных лиц приняли меры.

Глава государства поручил органам прокуратуры сопровождать значимые инвестпроекты, оказывать им всяческую помощь. В рамках исполнения данного поручения работу по сопровождению значимых инвестиционных проектов ведут в усиленном режиме. Совместно с местными исполнительными и уполномоченными органами положительно решили проблемы пяти инвесторов на общую сумму 60 млрд тенге.

Уделяется внимание улучшению криминогенной ситуации в области, уровень преступности за истекший период по области снизился на 21,6%.

В рамках внедрения трехзвенной модели прокуроры проверили более 5 тыс. процессуальных решений. С начала года они составили 40 обвинительных актов по особо тяжким преступлениям.

По инициативе прокуроров приведены в соответствие с законом судебные приговоры и постановления в отношении 33 лиц, улучшено положение 18 осужденных, трудоустроены 59 подучетных лиц служб пробации.

Принятыми мерами прокурорского надзора взыскана задолженность по алиментам на 33,6 млн тенге. К административной ответственности привлекли 73 должника, в отношении 54 злостных неплательщиков начали досудебные расследования, из них по 25 вынесены приговоры.

"Прокурор области отметил, что в зоне особого внимания прокуроров должны находиться вопросы защиты конституционных прав граждан, предпринимателей, интересов государства и безопасности детей. В заключение заседания поручено принять решение с выработкой конкретных мер, направленных на повышение эффективности надзорной деятельности", – сообщили в прокуратуре Мангистауской области.
Виктор Атикин
Мангистауская область
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