Аким ЗКО проинспектировал ход работ в Теректинском районе

Состоялась отчетная встреча с населением Теректинского района ЗКО.

Очередная рабочая поездка акима Западно-Казахстанской области Наримана Турегалиева продолжилась в Теректинском районе. Был проинспектирован ход реализации ряда рабочих проектов. Состоялась встреча с населением и личный прием граждан.

Разумеется, по ходу следования глава региона останавливался на строительных площадках и знакомился с ходом работ. Так, в селе Магистральное идет капитальный ремонт въездной дороги. Протяженность участка – 1,8 километра. Работы идут по графику и до конца текущего года ремонт будет полностью завершен, заверили подрядчики – ТОО "Ануш Курылыс".

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В этом же селе Нариман Турегалиев ознакомился с деятельностью нефтеперерабатывающего завода ТОО "URAL Petroleum". В год почти 100 заводчан могут произвести до 100 тысяч тонн продукции.

А в селе Покатиловка капитальный ремонт въездной дороги выполняется на 10,6 километра. Проект переходящий. Из выделенных на этот год 962 миллионов тенге почти 85 процентов средств освоены. На данный момент асфальтом строители покрыли более 6 километров дороги. До конца года еще порядка 3 км будут сданы в пользование. Важным проектом в дорожных работах района является реконструкция 36 километров трассы республиканского значения "Подстепное-Федоровка-граница с РФ". По графику работы закончатся в 2025 году. Побеседовав с рабочими, аким области поручил строго следить за качеством работ.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Затем глава региона Нариман Турегалиев побывал в хозяйстве Адильбека Жолдасбекова. Молодой предприниматель был прокредитован в рамках проекта "Ауыл аманаты". Работы начались в апреле текущего года. На 8,6 млн тенге льготного кредита и собственные средства фермер закупил 18 голов племенного скота и намерен обеспечивать район и область качественной продукцией.

А трое бизнесменов сельского производственного кооператива "Бакыт Агро 07" в рамках проекта "Ауыл аманаты" приступили к развитию племенного хозяйства молочного направления. В кредит они смогли взять 37,5 миллиона тенге и завезти 53 головы симментальской породы, закупить необходимый объем кормов на зиму.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В ходе встречи с населением аким района Алия Мухамбетжанова сообщила об основных показателях Теректинского района. На сегодня численность населения составляет 39 109 человек. Здесь имеются 15 сельских округов и 49 населенных пунктов.

В текущем году объем промышленной продукции превысил 4 миллиарда тенге, сельскохозяйственной – более 16 млрд тенге. В производстве мяса и яиц достигли перевыполнения плана. В хозяйствах района содержится 60 662 головы крупного рогатого, 62 тысячи мелкого, около 17 тысяч лошадей и 61 284 головы птицы.

Инвестиции в основной капитал за отчетный период составили 11 млрд 170 млн тенге. Это рост на 253% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За 9 месяцев в районе введены в строй 6384 квадратных метра жилья.

"Бюджет района составляет 12 млрд 408 млн тенге. В сфере предпринимательства заняты 2428 субъектов малого бизнеса. Ими произведено продукции на 18 млрд тенге. На объектах трудоустроены свыше 4 тысяч сельских жителей. Сфера здравоохранения района представлена 41 медицинским объектом. Образование местные школьники получают в 36 школах. Стабильно развивается каждая сфера жизнедеятельности. Постепенно решаются системные проблемы. Реализации государственных программ уделяется особое внимание", – рассказала аким Теректинского района Алия Мухамбетжанова.

О новостях в целом по региону теректинцев проинформировал аким области. Он сообщил о важных проектах, реализуемых для улучшения благосостояния западноказахстанцев. А в завершение ответил на многочисленные вопросы сельчан. Так, в ходе собрания жители сел района поднимали вопросы качества интернета, в некоторых населенных пунктах проблема с водоснабжением. Нужны спортивные и социальные объекты в отдаленных поселках. А жительница села Подстепное, пенсионерка Калила Аймукашева, обратила внимание руководства района и области на состояние внутрисельских дорог. На что глава региона заверил, что густонаселенным селам рядом с областным центром будет оказываться всемерная поддержка.

"По программе "Ауыл – ел бесігі" в следующем году на трех улицах Подстепного и в последующие годы по возможности бюджета будем ремонтировать ваши дороги", – заверил Нариман Турегалиев.

Ответив на все вопросы теректинцев, аким ЗКО провел личный прием граждан.