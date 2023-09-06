В Теректинском районе ЗКО построили новую школу

Для благоприятного и успешного развития детей, обеспечения их общеобразовательными услугами, в каждом селе необходима школа. Строительства нового учебного здания жители села Пойма Теректинского района ждали несколько лет.

Отметим, что старая начальная школа в селе, рассчитанная на 72 ученических места, располагалась в приспособленном здании 1966 года постройки. Там не было ни библиотеки, ни столовой, ни спортзала, не хватало классов для обучения детей. После окончания начального звена, школьники каждый день ездили в соседние села. В прошлом году в Пойменской начальной школе учились 32 школьника, еще 100 учеников продолжали учебу в селе Аксуат, и 21 ученик – в селе Магистральное Аксуатского сельского округа Теректинского района.

В открытии новой школы участвовали аким ЗКО Нариман Турегалиев, аким Теректинского района Алия Муханбетжанова, педагоги, ветераны образования, школьники и жители села.

"В недавнем Послании народу глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что демографический рост в стране повысил спрос на образование. Президент подчеркнул, что качественное среднее образование – незыблемое право каждого ребенка. Будущее развитие нашего государства зависит от молодого поколения. Наша задача – создать все условия для детей, чтобы они учились в новых современных школах, будь то село или город. В эпоху глобализации показатель конкурентоспособности нации измеряется уровнем образования. Сегодня по области ведется строительство 27 школ из всех источников финансирования. Из них за счет бюджетных средств возводятся 3 школы, 15 школ строятся в 7 районах области в рамках социальных обязательств компании КПО б.в. Новая Пойменская средняя школа – одна из них. Реализация данного проекта – еще один шаг к получению необходимой социальной инфраструктуры на селе. Желаю ученикам светлой дороги к знаниям, великих достижений, а педагогам – успехов в обучении детей", – сказал глава региона.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В прошлом году в апреле строительная компания "Ка Строй LTD" начала строительство нового здания. Мощность, вводимой в эксплуатацию школы – 108 мест, общая стоимость проекта – 566 млн тенге.

"Наша компания на протяжении более чем 20 лет строит различные соцобъекты, жилые дома. В прошлом году в ЗКО мы начали строительство четырех типовых школ. Из них завершили строительство в селе Пойма. К концу сентября сдаем в эксплуатацию еще одну школу в селе Жайык района Байтерек", – сказал региональный директор стройфирмы Мухит Байдулаев и вручил символический ключ от здания и.о. директора школы Жанаре Айткалиевой.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В школе 9 учебных кабинетов, в их числе кабинеты химии, физики, информатики, иностранного языка, кабинеты для начальных классов, две мастерские, спортзал, библиотека, актовый зал, столовая. В школьном дворе есть площадки для футбола, баскетбола, беговая дорожка, места для отдыха. И.о. директора школы Жанара Айткалиева отметила, что, несомненно, такое событие окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие села, позволит повысить эффективность работы преподавательского состава и получить качественное образование учащимся школы.

"Для нас, родителей, это очень радостное событие. У меня трое детей, из них двое школьников 2 и 4 классов. Сегодня они сели за новые парты в новой просторной школе. Рада за наших детей, что им не придется теперь ездить в другие села, чтобы получать необходимые знания. Новая школа полностью оборудованная, дети с учителями с удовольствием применяют новые технологии, осваивают робототехнику, проводят различные опыты, занимаются спортом, музыкой. Желаю всем успехов в учебе", – поздравила сельчан жительница села Акжан Мергалиева.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В целом, по региону в 2023 году на строительство 27 школ выделено 18,6 млрд тенге. Недавно состоялось открытие школы на 108 мест в селе Жулдыз Казталовского района. До конца года будет построена школа на 600 мест в селе Казталовка Казталовского района. Кроме того, в 2022 году по линии ЧС было начато строительство одной малокомплектной школы на 60 мест в селе Меджын Каратобинского района. За счет социнвестиций КПО б.в. реализуется строительство 15 малокомплектных школ в Бурлинском, Жанибекском, Каратобинском, Акжаикском, Казталовском, Теректинском районах и районе Байтерек.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В рамках Национального проекта "Комфортная школа" в ЗКО запланировано строительство еще 18 школ на 16 200 ученических мест, 12 из них будут построены в Уральске и 6 – в селах. В этом году начато строительство 9 школ на 8100 мест, в 2024 году – еще 9 школ на 8100 мест. Как отметил аким области, такого масштабного строительства учебных заведений не было за все годы независимости страны, раньше за год в регионе сдавались максимум по 1-2 школы.