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Законодательство РК

До конца августа обещают сдать в эксплуатацию дома в Теректинском районе

Западно-Казахстанская область, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 07:35 Фото: пресс-служба МПС РК
В Теректинском районе Западно-Казахстанской области дома для пострадавших от паводков обещают сдать в эксплуатации до конца августа, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства промышленности и строительства Казахстана, Теректинский район – один из наиболее пострадавших районов в регионе. К слову, в Теректинском районе 30 семьям приобретено жилье со вторичного рынка, во всех 394 домах завершены ремонтные работы.

Западно-Казахстанская область, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 07:35

Фото: пресс-служба МПС РК

"Наша главная задача – обеспечить жильем пострадавших жителей. Поэтому на стройплощадках нужно интенсивно работать. Надо уложиться в обозначенный срок. Еще не стоит забывать, что все нужно сделать качественно", – сказала аким Теректинского района Алия Муханбетжанова.

Стоит отметить, что за процессом строительства можно следить через портал gov.kz в режиме онлайн.

Западно-Казахстанская область, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 07:35

Фото: пресс-служба МПС РК

Также село Большая Малышка Кызылжарского района пострадало во время сильного паводка. В населенном пункте подтопило 321 дом, 66 из которых не подлежат восстановлению. Уже снесено 19 домов. Продолжаются работы по сносу аварийного жилья и ремонту домов.

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