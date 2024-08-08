До конца августа обещают сдать в эксплуатацию дома в Теректинском районе

В Теректинском районе Западно-Казахстанской области дома для пострадавших от паводков обещают сдать в эксплуатации до конца августа, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства промышленности и строительства Казахстана, Теректинский район – один из наиболее пострадавших районов в регионе. К слову, в Теректинском районе 30 семьям приобретено жилье со вторичного рынка, во всех 394 домах завершены ремонтные работы.

Фото: пресс-служба МПС РК

"Наша главная задача – обеспечить жильем пострадавших жителей. Поэтому на стройплощадках нужно интенсивно работать. Надо уложиться в обозначенный срок. Еще не стоит забывать, что все нужно сделать качественно", – сказала аким Теректинского района Алия Муханбетжанова.

Стоит отметить, что за процессом строительства можно следить через портал gov.kz в режиме онлайн.

Фото: пресс-служба МПС РК

Также село Большая Малышка Кызылжарского района пострадало во время сильного паводка. В населенном пункте подтопило 321 дом, 66 из которых не подлежат восстановлению. Уже снесено 19 домов. Продолжаются работы по сносу аварийного жилья и ремонту домов.