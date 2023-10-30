Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Министр обороны Руслан Жаксылыков принимает участие в работе Сяншаньского форума в Китае

Министр обороны Руслан Жаксылыков принимает участие в работе Сяншаньского форума в Китае Фото: пресс-службы Минобороны
Делегация Минобороны Казахстана находится в Пекине. На площадке X Пекинского Сяншаньского форума обсуждаются вопросы в сфере поддержания безопасности в мире. В этом году его организатором выступил китайский Институт международных стратегических исследований (CIISS), сообщает Zakon.kz.

На Сяншаньский форум приглашены руководители оборонных ведомств, международных организаций, известные ученые, экс-политики и ведущие эксперты.

Министр обороны Руслан Жаксылыков принимает участие в работе Сяншаньского форума в Китае

Фото: пресс-службы Минобороны

На полях международного форума состоялась встреча министра обороны Казахстана генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с заместителем председателя Центрального военного совета КПК генерал-полковником Хэ Вэйдуном. В ней также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества Казахстана и Китая в сфере обороны.

Министр обороны Руслан Жаксылыков принимает участие в работе Сяншаньского форума в Китае

Фото: пресс-службы Минобороны

Кроме того, в Пекине министр обороны Казахстана планирует ознакомиться с работой и продукцией предприятий оборонно-промышленного комплекса, специализирующихся на производстве вооружения и военной техники. В том числе национальной аэро-технологической корпорации CATIC и Китайской северной промышленной корпорации NORINCO.

Читайте также

В одном из районов Акмолинской области создано свыше 100 рабочих мест
В одном из районов Акмолинской области создано свыше 100 рабочих мест
V Всемирные игры кочевников: презентованы логотип и слоган
V Всемирные игры кочевников: презентованы логотип и слоган
Первое заседание Межпарламентского совета Казахстана и Узбекистана прошло в Ташкенте
Первое заседание Межпарламентского совета Казахстана и Узбекистана прошло в Ташкенте
Жанель Абдрахманова
Жаксылыков Руслан МО РК
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
шахтер
"АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана
Для кого в ближайшие месяцы откроется широкое финансовое окно
Для кого в ближайшие месяцы откроется широкое финансовое окно
Казахстанцам напомнили важную деталь про всеобщее декларирование
Казахстанцам напомнили важную деталь про всеобщее декларирование
преследование евреев
В Махачкале толпа взяла штурмом аэропорт в поисках пассажиров из Тель-Авива
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления