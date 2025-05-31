Более 200 человек окончили курсы «Сардар» в Военном институте Сухопутных войск

В Военном институте Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова состоялось торжественное закрытие курсов "Сардар", в которых принимали участие более двухсот курсантов различных специальностей, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие прошло в учебном центре "Али". В нем принял участие Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-майор Мереке Кучекбаев, который вручил выпускникам сертификаты об окончании курса.

Фото: Военный институт Сухопутных войск

Фото: Военный институт Сухопутных войск

В своей речи он отметил важность полученных знаний для их дальнейшей служебной деятельности.

"Дорогие выпускники, сегодня вы завершаете важный этап своего обучения. Курсы "Сардар" дали вам уникальные возможности для развития и формирования лидерских качеств, а также навыков, необходимых для эффективного управления в сложных условиях. Каждый из вас теперь несет ответственность за жизни своих подчиненных и должен быть готов принимать решения в критических ситуациях. Я верю, что знания и опыт, полученные здесь, станут прочным фундаментом вашей будущей командирской службы. Стремитесь к совершенству, поддерживайте армейские традиции и вносите свой вклад в защиту нашей Родины", – сказал генерал-майор.

Фото: Военный институт Сухопутных войск

Он также поблагодарил преподавателей за их профессионализм и наставничество, пожелал всем выпускникам удачи и успехов на благо страны.

Фото: Военный институт Сухопутных войск

Закрытие курсов запомнится участникам не только торжественной церемонией, но и чувством единства и надежности, которое царило в этот важный день.

Фото: Военный институт Сухопутных войск

Теперь, когда этот важный рубеж пройден, перед ними открывается финишная прямая – напряженные государственные экзамены и, наконец, заслуженный, долгожданный выпуск, после которого начнется их путь на офицерской службе.