#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
510.81
578.59
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
510.81
578.59
6.51
Пресс-релизы

Более 200 человек окончили курсы «Сардар» в Военном институте Сухопутных войск

военные,, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 17:14 Фото: военный институт Сухопутных войск
В Военном институте Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова состоялось торжественное закрытие курсов "Сардар", в которых принимали участие более двухсот курсантов различных специальностей, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие прошло в учебном центре "Али". В нем принял участие Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-майор Мереке Кучекбаев, который вручил выпускникам сертификаты об окончании курса.

Фото: Военный институт Сухопутных войск

Фото: Военный институт Сухопутных войск

В своей речи он отметил важность полученных знаний для их дальнейшей служебной деятельности.

"Дорогие выпускники, сегодня вы завершаете важный этап своего обучения. Курсы "Сардар" дали вам уникальные возможности для развития и формирования лидерских качеств, а также навыков, необходимых для эффективного управления в сложных условиях. Каждый из вас теперь несет ответственность за жизни своих подчиненных и должен быть готов принимать решения в критических ситуациях. Я верю, что знания и опыт, полученные здесь, станут прочным фундаментом вашей будущей командирской службы. Стремитесь к совершенству, поддерживайте армейские традиции и вносите свой вклад в защиту нашей Родины", – сказал генерал-майор.

Фото: Военный институт Сухопутных войск

Он также поблагодарил преподавателей за их профессионализм и наставничество, пожелал всем выпускникам удачи и успехов на благо страны.

Фото: Военный институт Сухопутных войск

Закрытие курсов запомнится участникам не только торжественной церемонией, но и чувством единства и надежности, которое царило в этот важный день.

Фото: Военный институт Сухопутных войск

Теперь, когда этот важный рубеж пройден, перед ними открывается финишная прямая – напряженные государственные экзамены и, наконец, заслуженный, долгожданный выпуск, после которого начнется их путь на офицерской службе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: