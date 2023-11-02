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В акимате Конаева прокомментировали изменение границ населенных пунктов

В акимате Конаева прокомментировали изменение границ населенных пунктов Фото: Zakon.kz
В акимате города Конаев прокомментировали изменения границ областного центра.

Как отметил аким города Нурлан Куматаев, в свете передач 9757 гектаров земель Заречного сельского округа, в состав которого входят села Арна, Заречный, в границы проекта "G4 city", ряд жителей указанных населенных пунктов выражают необоснованные опасения.

По словам градоначальника, жители Заречного сельского округа на бытовом уровне не почувствуют изменения, так как они будут обслуживаться в существующей социальной и административной инфраструктуре.

"Эти нормы вызваны дальнейшим развитием проекта "G4 city", но для жителей сельского округа мы продолжим оказывать весь спектр социальных и административных услуг. Тем более, многие госуслуги сейчас можно получить онлайн через портал электронного правительства. Поставить детей в очередь в детсад, записать в школу – все это электронной форме. Жители данных населенных пунктов не останутся без внимания".Нурлан Куматаев

Кроме этого, директор Центральной городской многопрофильной больницы Конаева Айман Ракишева развеяла слухи, что впредь жители Заречного сельского округа будут вынуждены идти подправлять здоровье в поселок Отеген Батыр Илийского района.

"Жители данного сельского округа и дальше будут обслуживаться нашей больницей. Также, важно отметить, что в селе Заречный имеется своя сельская амбулатория. Пациенты, обратившиеся к нам, будут получать полный объем медицинских услуг".Айман Ракишева

Напомним, 31 октября прошла внеочередная ХІІІ сессия маслихата, где был рассмотрен вопрос об изменении и установлении границ города Конаев и сельских округов Алматинской области.

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