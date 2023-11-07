Министр обороны Казахстана находится с визитом в Турции

В Анкаре руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков провел ряд встреч, посетил военные объекты, учреждения и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В эти дни в Турецкой Республике проходят мероприятия, приуроченные 100-летию со дня ее образования. В мемориальном комплексе "Аныткабыр" руководитель казахстанской делегации принял участие в церемонии возложения венка к памятнику Ататюрка.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Состоялись переговоры генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с министром национальной обороны Яшаром Гюлером. Стороны обсудили вопросы текущего состояния и перспективы двусторонних отношений в сферах, представляющих взаимный интерес.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Проведены встречи с главнокомандующим Жандармерией МВД генералом армии Арифом Четином и руководителем управления оборонной промышленности Турецкой Республики Халуком Гергюном.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В Военном училище Сухопутных войск руководитель оборонного ведомства РК пообщался с курсантами из Казахстана, обучающимися в этом учебном заведении. Он поинтересовался организацией обучения, досуга курсантов и условиями быта. Министр пожелал им настойчивости в постижении военных дисциплин. Знания и навыки, полученные в учебном заведении, подчеркнул он, будут надежной основой для уверенного старта на службе.

Казахстанская делегация также посетила объединенную компанию Turkish Aerospace Industries – TUSAŞ Aerospace Industries, где производят авиационную технику и беспилотные летательные аппараты.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

По итогам встречи подписан План военного сотрудничества между Турцией и Казахстаном на 2024 год. Как заметил начальник Департамента международного сотрудничества Министерства обороны РК полковник Олжас Хусаинов, Казахстан и Турцию объединяют прочные исторические и культурные связи, что является залогом успешного развития двусторонних отношений. В настоящее время между оборонными ведомствами налажено взаимодействие в сфере военной науки, образования, боевой подготовки, налаживается военно-техническое сотрудничество.