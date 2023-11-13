ПВО, боевые машины: что показывали допризывной молодежи на Дне открытых дверей

В Алматы в Satbayev University в честь 90-летия со дня образования института состоялся "День открытых дверей" для допризывной молодежи, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие студенты первого курса университета в количестве 2600 человек, а также учащиеся военно-технических школ, общеобразовательных средних школ Бостандыкского района.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Студенты института военного дела продемонстрировали гостям применение компьютерного симулятора "Геотактика", позволяющего наглядно показать работу артиллерии, средств ПВО и БПЛА. Гости увидели моделирование современного боя в формате 3D, в котором студенты отработали действия наводчиков орудий и танковых экипажей.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

"Было очень интересно и познавательно посетить кафедру одного из крупнейших ВУЗов нашей страны, увидеть представленные образцы вооружения и современные способы передачи знаний и воинского опыта. Благодаря таким программам как "Геотактика", теперь в игровой форме можно получать практические и теоретические навыки владения оружием, управления бронетехникой. Это современно и обучение военному делу в таком формате становится более понятным и увлекательным, было бы здорово если бы подобная программа появилась на уроках НВП", – поделился впечатлениями от увиденного ученик 9 класса 95-й школы Бердимурат Бердалы.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Сотрудники кафедры отметили, что предмет начальной военной подготовки является основой патриотического воспитания и фундаментом профессиональной армии, поэтому внедрение подобных образовательных технологий на ранних этапах имеет особую важность и позволит повысить базовый уровень подготовки военно-обученного резерва и солдат-срочников.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В ходе экскурсии экипажи танка Т-72А и БМП-2, расчеты орудий и минометов, практически отработали выполнение нормативов при действиях на них. Также были продемонстрированы новейшие боевые колесные машины "Арлан, Хаммер".

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Кроме того, представители академии КНБ РК продемонстрировали практическую работу кинологической службы с использованием собак по обнаружению взрывчатых веществ и наркотиков. Воины Национальной гвардии МВД РК практически показали современные виды вооружения и техники, представители Министерства обороны познакомили молодежь современными видами стрелкового оружия и средств связи, макетами парашютов и многое другое.



Мероприятие завершилось угощением гостей солдатской кашей.