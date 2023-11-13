Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

ПВО, боевые машины: что показывали допризывной молодежи на Дне открытых дверей

ПВО, боевые машины: что показывали допризывной молодежи на Дне открытых дверей Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
В Алматы в Satbayev University в честь 90-летия со дня образования института состоялся "День открытых дверей" для допризывной молодежи, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие студенты первого курса университета в количестве 2600 человек, а также учащиеся военно-технических школ, общеобразовательных средних школ Бостандыкского района. 

парень

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Студенты института военного дела продемонстрировали гостям применение компьютерного симулятора "Геотактика", позволяющего наглядно показать работу артиллерии, средств ПВО и БПЛА. Гости увидели моделирование современного боя в формате 3D, в котором студенты отработали действия наводчиков орудий и танковых экипажей.

военные

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

"Было очень интересно и познавательно посетить кафедру одного из крупнейших ВУЗов нашей страны, увидеть представленные образцы вооружения и современные способы передачи знаний и воинского опыта. Благодаря таким программам как "Геотактика", теперь в игровой форме можно получать практические и теоретические навыки владения оружием, управления бронетехникой. Это современно и обучение военному делу в таком формате становится более понятным и увлекательным, было бы здорово если бы подобная программа появилась на уроках НВП", – поделился впечатлениями от увиденного ученик 9 класса 95-й школы Бердимурат Бердалы.
молодежь

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Сотрудники кафедры отметили, что предмет начальной военной подготовки является основой патриотического воспитания и фундаментом профессиональной армии, поэтому внедрение подобных образовательных технологий на ранних этапах имеет особую важность и позволит повысить базовый уровень подготовки военно-обученного резерва и солдат-срочников.

молодежь

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В ходе экскурсии экипажи танка Т-72А и БМП-2, расчеты орудий и минометов, практически отработали выполнение нормативов при действиях на них. Также были продемонстрированы новейшие боевые колесные машины "Арлан, Хаммер".

ребята

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Кроме того, представители академии КНБ РК продемонстрировали практическую работу кинологической службы с использованием собак по обнаружению взрывчатых веществ и наркотиков. Воины Национальной гвардии МВД РК практически показали современные виды вооружения и техники, представители Министерства обороны познакомили молодежь современными видами стрелкового оружия и средств связи, макетами парашютов и многое другое.

Мероприятие завершилось угощением гостей солдатской кашей.

Читайте также

Руслан Жаксылыков
Министр обороны определил приоритетные направления на коллегии оборонного ведомства
В Мангистауской области прошли дни Медицинского центра УДП РК
В Мангистауской области прошли дни Медицинского центра УДП РК
В Актюбинской области завершен ХІХ сезон трудового отряда "Жасыл ел"
В Актюбинской области завершен ХІХ сезон трудового отряда "Жасыл ел"
Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
певица
Алла Пугачева обратилась к "кучке оголтелых недоличностей", "рабам" и "холопам"
Казахстанцев по-новому обманывают в WhatsApp
Казахстанцев по-новому обманывают в WhatsApp
певец
Али Окапов опубликовал семейные фотографии с Розой Рымбаевой в Таиланде
расследование
Дело об убийстве жены Бишимбаева прокомментировали в полиции
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления