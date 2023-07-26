В Экибастузе возбудили уголовное дело после взрыва на АЗС, в результате которого погиб молодой человек, сообщает Zakon.kz.

"Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 281 ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека") и ч. 2 ст. 292 ("Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека")", – сообщили в акимате города.



Кроме того, постановлением акимата города создана рабочая группа по мониторингу деятельности 23 автозаправочных станций, 11 газовых под председательством заместителя акима города Экибастуза.

В состав рабочей группы вошли руководитель Управления по чрезвычайным ситуациям города Экибастуз, начальник местной полицейской службы, руководители отделов предпринимательства, земельных отношений, жилищной инспекции, архитектуры, управлений государственных доходов и санитарно-эпидемиологического контроля.

Рабочая группа приступила к работе с сегодняшнего дня.

Ранее сообщалось, что 26 июля 2023 года в 13:24 в Экибастузе на АГЗС загорелись четыре резервуара с газом. По данным областного ДЧС, огонь перешел на рядом стоящий продуктовый магазин – загорелась кровля на ориентировочной площади 200 кв. м, а также кровля водонапорной башни на площади 20 кв. м. В 15:22 вблизи цистерны было обнаружено тело молодого мужчины.