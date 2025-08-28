За избиение фельдшера все-таки возбудили уголовное дело
По факту избиения 26-летнего фельдшера в Туркестане возбудили уголовное дело, сообщает Zakon.kz.
Руководители фельдшера ранее рассказали, что пострадавший уже примирился с обидчиком и не стал обращаться в полицию. Однако следствие решило детально разобраться в произошедшем.
По данным "КТК", дело на личный контроль взял главный полицейский Туркестанской области. Ревнивый муж пациентки фельдшера задержан и водворен в изолятор временного содержания.
"По факту избиения медицинского работника во время обслуживания вызова в городе Туркестан возбуждено уголовное дело. Полиция подчеркивает, что в рамках реализации принципа "закон и порядок" будет неукоснительно обеспечена неотвратимость наказания за противоправные действия. Дело находится на моем личном контроле", – безапелляционно заявил начальник ДП Туркестанской области Мурат Кабденов.
