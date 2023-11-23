Постулаты карьерного роста военнослужащего: профессионализм, справедливость, прозрачность отбора

Сегодня – День военного кадрового работника. Профессиональный праздник связан с созданием 23 ноября 1991 года Управления кадров Государственного комитета обороны Казахской ССР.

Пройдя через сложности переходного периода, специалисты кадровой службы Министерства обороны РК создали правовые основы отечественной системы подготовки, отбора кадров и социальной защиты военнослужащих.

Развитие кадровой политики, основанной на принципах меритократии, является залогом высокой результативности обеспечения постоянной боевой готовности подразделений.

Фото: пресс-службы Минобороны

Эффективность Вооруженных сил напрямую зависит от качества реализации кадрового потенциала, в том числе назначения на должности людей, мотивированных на успешный профессиональный и карьерный рост.

Повышению прозрачности отбора, мотивации военнослужащих и совершенствованию практики продвижения достойных кадров способствовали утвержденные в 2018 году схемы карьерного роста и квалификационные требования ко всем воинским должностям. Для усиления антикоррупционной составляющей Департаментом кадров составлен перечень воинских должностей, для занятия которых необходимо пройти полиграфологическое исследование.

Фото: пресс-службы Минобороны

Планомерно внедряются цифровые методы работы с персоналом, направленные на упрощение процедур и систематизацию кадровой работы.

В целях повышения качества и эффективности работы по комплектованию Вооруженных сил военнослужащими по контракту и гражданским персоналом, а также ведения штатно-должностного учета выстроена четкая вертикаль подчиненности по службам кадров, комплектования и строевой.

Для объективной оценки профессионального уровня, морально-деловых качеств и потенциала военнослужащих проводится аттестация. Процедура позволяет определить их соответствие занимаемым должностям, дать рекомендации о продвижении или понижении по службе, а также сформировать резерв офицерских кадров.

Фото: пресс-службы Минобороны

Во время аттестации военнослужащие сдают зачеты на знание законодательства в сфере противодействия коррупции, проходят проверку на знание регламентирующих документов и психологическое тестирование.

Профессиональная, слаженная работа военных кадровиков, осуществляющих обучение, подбор и расстановку военных специалистов, обеспечивает эффективную деятельность оборонного ведомства, боеготовность и боеспособность Вооруженных сил, призванных стоять на защите суверенитета и территориальной целостности страны.