Постулаты карьерного роста военнослужащего: профессионализм, справедливость, прозрачность отбора
Пройдя через сложности переходного периода, специалисты кадровой службы Министерства обороны РК создали правовые основы отечественной системы подготовки, отбора кадров и социальной защиты военнослужащих.
Развитие кадровой политики, основанной на принципах меритократии, является залогом высокой результативности обеспечения постоянной боевой готовности подразделений.
Фото: пресс-службы Минобороны
Эффективность Вооруженных сил напрямую зависит от качества реализации кадрового потенциала, в том числе назначения на должности людей, мотивированных на успешный профессиональный и карьерный рост.
Повышению прозрачности отбора, мотивации военнослужащих и совершенствованию практики продвижения достойных кадров способствовали утвержденные в 2018 году схемы карьерного роста и квалификационные требования ко всем воинским должностям. Для усиления антикоррупционной составляющей Департаментом кадров составлен перечень воинских должностей, для занятия которых необходимо пройти полиграфологическое исследование.
Фото: пресс-службы Минобороны
Планомерно внедряются цифровые методы работы с персоналом, направленные на упрощение процедур и систематизацию кадровой работы.
В целях повышения качества и эффективности работы по комплектованию Вооруженных сил военнослужащими по контракту и гражданским персоналом, а также ведения штатно-должностного учета выстроена четкая вертикаль подчиненности по службам кадров, комплектования и строевой.
Для объективной оценки профессионального уровня, морально-деловых качеств и потенциала военнослужащих проводится аттестация. Процедура позволяет определить их соответствие занимаемым должностям, дать рекомендации о продвижении или понижении по службе, а также сформировать резерв офицерских кадров.
Фото: пресс-службы Минобороны
Во время аттестации военнослужащие сдают зачеты на знание законодательства в сфере противодействия коррупции, проходят проверку на знание регламентирующих документов и психологическое тестирование.
Профессиональная, слаженная работа военных кадровиков, осуществляющих обучение, подбор и расстановку военных специалистов, обеспечивает эффективную деятельность оборонного ведомства, боеготовность и боеспособность Вооруженных сил, призванных стоять на защите суверенитета и территориальной целостности страны.