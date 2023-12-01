Яндекс Казахстан представил статистику использования поиска и других сервисов компании в стране

Более половины обращений к Поиску Яндекса на казахском языке связаны с темой образования. Кроме того, количество пользователей из Казахстана, ежедневно открывающих мобильные приложения Яндекса со встроенным Поиском, превысило один миллион.





В ответах на поисковые запросы казахстанцев всегда учитывается локальная специфика и географическое положение. Используя родной язык в Поиске Яндекса, жители Казахстана могут решать множество задач в интернете: получать быстрые ответы, находить релевантные веб-ресурсы, картинки, видео, узнавать о местах, объектах и не только.





Интегрированный в приложение Яндекс с Алисой автоматический определитель номера защищает от нежелательных и мошеннических звонков почти 370 тысяч казахстанцев. С начала года он обработал более 27 миллионов звонков в Казахстане, почти 10 миллионов из которых пометил как потенциально нежелательные.





В этом году Яндекс Карты были полностью локализованы на казахский язык. На него переведены топонимы и названия организаций, интерфейс и голосовые подсказки для маршрутов. Каждый день Карты открывают 2,8 миллиона жителей Казахстана, а количество пользователей мобильного приложения сервиса за последний год выросло в 2,3 раза.





Ранее Яндекс Казахстан запустил перевод видео на казахский в Яндекс Браузере и приложении Яндекс с Алисой – каждый день этой функцией пользуются уже более 50 тысяч казахстанцев. На казахском заговорил виртуальный ассистент Яндекса. Алиса понимает запросы на нем, озвучивает найденную информацию, рассказывает о погоде, дает фактовые ответы и общается с пользователями.





О компании Яндекс Казахстан





Яндекс Казахстан – технологическая компания, которая создает продукты и сервисы на основе машинного обучения и нейросетей. Компания занимается разработкой и внедрением инновационных технологий, направленных на улучшение жизни пользователей и развитие цифровой среды в Казахстане. В стране уже работают поисковые, городские, облачные и развлекательные сервисы, также компания развивает образовательные и социальные проекты.