Доля Яндекс Поиска в Казахстане превысила 24%

С начала 2024 года доля Яндекс Поиска в Казахстане выросла на 40%. Этот показатель отражает долю сервиса в стране относительно других поисковых систем, и сегодня он превышает 24%.

Такому росту популярности способствовало внедрение в сервис новых решений: благодаря нейросетям поиск информации стал быстрее, а контент на казахском языке — доступнее.

Каждый день Яндекс Поиск обрабатывает до 9 млн запросов пользователей в Казахстане. Более 1,6 млн из них касаются товаров и услуг. За год заметно выросло число запросов в следующих категориях: авто — на 31%, финансы — на 29%, услуги — на 24%, путешествия — на 23%, онлайн-покупки — на 18%.

О Yandex Qazaqstan

Yandex Qazaqstan — технологическая компания, которая создает продукты и сервисы на основе машинного обучения и нейросетей. Компания занимается разработкой и внедрением инновационных технологий, направленных на улучшение жизни пользователей и развитие цифровой среды в Казахстане. В стране уже работают поисковые, городские, облачные и развлекательные сервисы, также компания развивает образовательные и социальные проекты.