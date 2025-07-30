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Технологии

Доля Яндекс Поиска в Казахстане превысила 24%

Доля в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 14:45 Фото: Yandex Qazaqstan
С начала 2024 года доля Яндекс Поиска в Казахстане выросла на 40%. Этот показатель отражает долю сервиса в стране относительно других поисковых систем, и сегодня он превышает 24%.

Такому росту популярности способствовало внедрение в сервис новых решений: благодаря нейросетям поиск информации стал быстрее, а контент на казахском языке — доступнее.

Каждый день Яндекс Поиск обрабатывает до 9 млн запросов пользователей в Казахстане. Более 1,6 млн из них касаются товаров и услуг. За год заметно выросло число запросов в следующих категориях: авто — на 31%, финансы — на 29%, услуги — на 24%, путешествия — на 23%, онлайн-покупки — на 18%.

О Yandex Qazaqstan

Yandex Qazaqstan — технологическая компания, которая создает продукты и сервисы на основе машинного обучения и нейросетей. Компания занимается разработкой и внедрением инновационных технологий, направленных на улучшение жизни пользователей и развитие цифровой среды в Казахстане. В стране уже работают поисковые, городские, облачные и развлекательные сервисы, также компания развивает образовательные и социальные проекты.

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Айсулу Омарова
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