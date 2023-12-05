По ту сторону сцены: театр "Астана опера" приоткрыл завесу закулисья

За каждым спектаклем в театре "Астана опера" стоит кропотливый труд сотен людей, десятки дней и ночей подготовки и поддержка спонсора в лице ERG. Без всего этого многие постановки и гастроли не состоялись бы, сообщает Zakon.kz.

Всем знакомо выражение, что театр начинается с вешалки. Но театр это не только гардеробная, вестибюли и залы, это еще и закулисье. Туда посторонних людей пускают редко. В порядке исключения в "Астана опера" организовали для представителей СМИ пресс-тур. Тем более, выдался важный повод. Посмотреть легендарный спектакль Петра Чайковского "Лебединое озеро" в исполнении наших артистов прибыли известные балетные критики из Италии. Это Эмма Колдхар из популярного лондонского журнала Dance Europe, Мария Луиза Буцци из другого именитого издания DANZA&DANZA, а с ними известный балетный фотограф с мировым именем Джек Девант из Эстонии.

В театр зритель приходит за праздником, эмоциями и красотой: нарядно одетый, с хорошим настроением. Это способ оторваться от унылых будней и погрузиться в сказочную атмосферу. Для того, чтобы такая возможность была и у казахстанцев в 2013 году в Астане появился свой храм искусства "Астана Опера", построенный по всем канонам мировой архитектуры.

Декор здания гармонично сочетает в себе казахские и греко-римские мотивы.

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

Из парадных дверей гости попадают в великолепный холл, выполненный из настоящего сицилийского мрамора, с лестницами по обе стороны. Пано на стенах с изображениями озера Борового и Чарынского каньона нарисованы итальянскими мастерами. Под потолком взор привлекает огромная люстра из богемского хрусталя весом 1600 кг. Также в Италии изготовлены кресла Большого зала. Его стены и пол отделаны специальными породами дубового дерева. Все материалы натуральные, что дает чистое отражение звуку и великолепную акустику.

Сама сцена на первый взгляд небольшая, но на деле ее площадь составляет 3 тыс. кв метров. К ней относится правая и левая стороны кулис. Главный занавес на сцене изготовлен из огнестойкого велюрового полотна.

Но самая главная тайна театра скрывается за кулисами, точнее над ними. Задавали ли вы когда-нибудь себе вопрос, что за конструкции поднимают декорации и как они крепятся? Этот уровень - верхние кулисы, работники театра называют "колосники", находится под самой крышей. Высота над сценой - 32 метра. Когда попадаешь сюда, возникает ощущение, что очутился внутри рояля. Только здесь за тросы привязаны бутафорские стены и деревья, а не клавиши инструмента. Пол этого помещения состоит из решеток-колосников, в отверстия которых протянуты стальные тросы. При помощи механизма эта конструкция приходит в движение: одни декорации "уплывают" на задний план, вместо них выдвигают другие

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

Святая святых любого театра - это костюмерная, обувной и бутафорские цеха. Фонд костюмов насчитывает около 10 тысяч нарядов для различных спектаклей: "Золушки", "Биржан - Сара", "Кармен", "Алпамыс", "Спящая красавица", "Лебединое озеро", "Ромео и Джульетта" и других.

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

Также здесь хранятся головные уборы. После каждого спектакля все чистят, стирают и развешивают по своим местам.

В обувном цехе находится несколько стеллажей высотой в потолок. Все в идеальном порядке. Обувь начищена. Некоторая подписана именами актеров, которые постоянно обувают ее для своих ролей.

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

В бутафорском цехе, кажется, работа кипит всегда: какие-то декорации ломаются и их надо создавать заново, какие-то реставрировать. Тут пахнет столярным клеем, древесиной, папье-маше и акриловой краской. Конечно, зрителю эти тонкости не всегда интересны, в первую очередь он ждет зрелищ.

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

В спектаклях и их реализации особую поддержку 10 лет на постоянной основе "Астана опера" оказывает компания Eurasian Resources Group (ERG).



"Эта замечательная компания не только является лидером в своей отрасли, но также проявляет истинное понимание важности поддержки искусства. Вот уже на протяжении 10 лет благодаря поддержке ERG, мы имеем уникальную возможность не только продолжать традиции на благо развития казахстанского оперного и балетного искусства, но и расширять границы нашего творчества", - отметили в театре.

Благодаря плодотворному партнерству с ERG реализованы многие проекты.

"Для того, чтобы понять, насколько это партнерство для нас важное, остановимся на таком проекте как "Международная оперная академия Астана Опера". В прошлом театральном сезоне состоялся первый выпуск академистов. В рамках этой программы наши солисты, артисты имели возможность повысить свой профессиональный уровень, обучаясь у ведущих мастеров мирового искусства, маэстро. Сегодня мы гордимся, видя наших выпускников, которые исполняют ведущие партии в больших спектаклях. Мы надеемся, что наше сотрудничество с ERG продолжится и компания будет дальше делить с нами эту радость в искусстве", - отметила заместитель директора Айжан Курмангалиева.

Она подчеркнула, что проект задуман, как важный, фундаментальный элемент в развитии театра "Астана Опера" - театра, заявившего о себе на международной арене. Долгосрочная цель Академии заключается в укреплении имиджа театра как центра культуры мирового уровня.

Фото: Jack Devant

Кроме того совместно с ERG в прошлом году театр осуществил гастрольный тур по пяти городам Казахстана со спектаклем "Шелковая лестница". Этот шедевр мировой оперной классики, оживший на различных казахстанских сценах, благодаря ERG, завоевал сердца зрителей в разных уголках Казахстана.

Театр гордится тем, что благодаря партнерству с ERG, может делиться высоким искусством со зрителями страны. Как добавила заместитель директора "Астана Опера", именно эмоции людей были особенно ценны в этом турне.



"Зритель, который искренне принимал возрождение истории театрального искусства, делился своей радостью. Для нас было важно, несмотря на дальность городов, принести эмоции и получить также от зрителя эмоции, которые рождаются в момент работы артиста на сцене. Это настоящее служение искусству", - подчеркнули в театре.

Партнерство с ERG стало для театра важным этапом развития. Дирекция "Астана Опера" уверена, что в будущем оно принесет еще больше удивительных и вдохновляющих проектов.

Фото: Jack Devant

В тот же день артисты "Астана Опера" показали свое мастерство в легендарном спектакле "Лебединое озеро".

Спектакль поставлен в редакции легендарной балерины, хореографа и педагога Алтынай Асылмуратовой. Интересно, что премьера этой редакции состоялась на гастролях театра в Омане, в Королевском театре Маската, а уже потом на сцене "Астана Опера".

Фото: Jack Devant

В основе либретто лежит немецкая легенда о принцессе Одетте, превращенной злым колдуном в Лебедя. Разрушить заклятие, наложенное Злым гением, может только человек, который полюбит Одетту и будет ей верен. Но если обет любви нарушится, она навсегда останется птицей.

В этот раз в партии Одетты-Одиллии зрители лицезрели ведущую солистку - Заслуженного деятеля Казахстана Айгерим Бекетаеву. Партером выступил молодой талантливый танцовщик Диас Курмангазы. Для него это было дебютное выступление в главной партии Принца Зигфрида. Но юноша выкладывался на сцене с такой отдачей, что казалось, он был рожден для этой роли.

Благодарные зрители одарили артистов громкими овациями. Впрочем, в театре такого уровня как "Астана Опера", на чьи постановки уже приезжают балетные критики из Италии, что говорит о многом, по-другому быть и не может.

