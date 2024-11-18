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Бибигуль Тулегенова отметила 95-летие на сцене театра "Астана Опера"

Бибигуль Тулегенова отметила 95-летие на сцене театра &quot;Астана Опера&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 14:41 Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
На сцене театра "Астана Опера" собрались знаменитые деятели искусства, которые пришли поздравить легендарную певицу Бибигуль Тулегенову с 95-летием.

Концерт, организованный при поддержке Министерства культуры и информации, собрал многих известных артистов, среди которых Шахимардан Абилов, Айгуль Улкенбаева, Альфия Каримова, а также Зарина Алтынбаева, Толкын Забирова, Самал Байсеитова, Айзада Омарова и Нургалым Аманбай.

Бибигуль Тулегенова отметила 95-летие на сцене театра "Астана Опера", фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 14:41

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Вечер начался с яркой сцены "Тойбастар" из оперы "Абай" Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди. Лауреаты конкурса Б. Тулегеновой Расул Жармагамбетов и Татьяна Вицинская, хор, оркестр и балетная труппа "Астана Опера" под управлением дирижера кавалера ордена "Құрмет" Руслана Баймурзина задали праздничный тон всему концерту.

Бибигуль Тулегенова отметила 95-летие на сцене театра "Астана Опера", фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 14:41

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Его украшением стало стихотворение "Бибігүл ән" Фаризы Оңғарсыновой, прозвучавшее в прочтении заслуженного деятеля Казахстана Нурлана Онербаева.

А знаменитая песня "Бұлбұл" Латифа Хамиди, давно ставшая неофициальным символом творчества Тулегеновой, в исполнении ее ученицы, заслуженного деятеля Казахстана Толкын Забировой, была воспринята всеми как признание в любви от всего народа.

Особый подарок преподнесла труппа "Астана Балет", исполнившая казахский танец "Ата толғауы". Публика также тепло приняла попурри на темы казахских песен в исполнении инструментального ансамбля Forte Trio.

Бибигуль Тулегенова отметила 95-летие на сцене театра "Астана Опера", фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 14:41

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

В знак уважения и признания заслуг и мастерства Бубигуль Тулегеновой были подарены цветы от президента Касым-Жомарта Токаева.

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