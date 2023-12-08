Онлайн-словарь электронных терминов презентовали в Астане

8 декабря 2023 года в Астане завершилась Международная научно-практическая конференция, проведенная к 30-летию Центральной избирательной комиссии РК, сообщает Zakon.kz.

В рамках второго дня в офисе цифрового правительства в здании ЭКСПО сотрудники Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК для иностранных гостей провели презентацию концепции и функционала цифрового правительства РК, а также продемонстрировали его работу и рассказали о трансформации цифровой экосистемы в стране.

Наряду с этим, во второй день состоялась презентация изданий по вопросам избирательного процесса.

Генеральный директор Института философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК, доктор социологических наук, профессор, академик НАН РК Серик Сейдуманов представил масштабный научный труд ученых Института – монографию о развитии избирательной системы государства "Центральной избирательной комиссии Казахстана – 30 лет. Трансформация избирательной системы Республики Казахстан". В данном труде сделан анализ создания и функционирования ЦИК РК, модернизации избирательной системы страны и влияния выборов на процесс демократизации казахстанского общества.

Доктор юридических наук, профессор Марат Когамов презентовал участникам конференции Комментарий к Конституционному закону "О выборах в Республике Казахстан", подготовленный группой ученых-правоведов к празднованию 30-летия ЦИК РК. В авторский коллектив вошли такие видные казахстанские ученые-юристы как Индира Аубакирова, Исидор Борчашвили, Николай Турецкий, Лейла Жакаева, Лейла Жанузакова, Эльмира Калиева, Эдуард Мухамеджанов, Алипаша Караев и Жаннетта Калишева.

Также был презентован второй том информационного сборника о выборах и референдумах, проведенных с 2012 по 2023 годы. В нем собраны материалы по 14 страновым электоральным кампаниям, в том числе по 3 выборам Президента Республики Казахстан, по 4 выборам в Сенат Парламента и по 3 выборам в Мажилис Парламента.

Завершилась конференция презентацией онлайн-словаря электоральных терминов, подготовленного профессором Индирой Аубакировой. Словарь доступен на сайте Центральной избирательной комиссии www.election.gov.kz и каждый желающий может ознакомиться с определениями распространенных терминов по выборной тематике.

Подводя итоги двухдневной научно-практической конференции Нурлан Абдиров отметил, что, оглядываясь на информационно насыщенные дни мероприятия, можно констатировать наличие большого разнообразия избирательных практик, технологий и систем, применяемых в мире. Несмотря на то, что в основе института избирательного права лежат универсальные принципы, они представляют суверенным государствам достаточный коридор для создания своей избирательной модели, опираясь на свою конституционную идентичность и текущие этапы общественного развития.

Он поблагодарил всех участников и гостей и пожелал всем плодотворной работы, интересных дискуссий и новых творческих идей.