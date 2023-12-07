Артур Ластаев высказался о судебной защите прав человека

7-8 декабря в Астане проходит Международная научно-практическая конференция "Имплементация международных правовых норм, обеспечивающих права человека, в национальное законодательство", сообщает Zakon.kz.

Конференция собрала депутатов Парламента РК, представителей государственных органов и международных организаций, НПО, омбудсменов тюркских государств, лидеров общественного мнения и других экспертов.



Участников конференции приветствовал Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Артур Ластаев. Спикер подчеркнул, что форум проводится в поддержку глобальной инициативы ООН "Права человека 75":

"Учитывая огромное общемировое значение ценностей Всеобщей декларации прав человека, их роль в развитии нашей страны и всего человечества, вклад правозащитных учреждений в глобальное устойчивое развитие, работу нашей конференции приветствовал президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев­".

Уполномоченный также отметил роль конституционной реформы, проведенной в прошлом году, важным результатом которой стало укрепление правозащитных институтов.

"Нам представляется крайне важной эффективность судебной защиты прав человека. Право на справедливое судебное разбирательство является одним из фундаментальных прав человека. От соответствия национальных судебных процедур международным стандартам и ожиданиям общества зависит степень защищенности прав человека и его восприятие эффективности правовых мер в целом". Артур Ластаев

С приветственным словом от имени главы государства выступил председатель Комиссии по правам человека при президенте РК Рогов Игорь Иванович:

"За последние годы в нашей стране реализованы масштабные преобразования, которые всецело исходят из ценностей демократии и верховенства права. В результате проведенных реформ усилена законодательная ветвь власти, внедрена пропорционально-мажоритарная модель избирательной системы. Важным шагом стала полная отмена смертной казни. Начал свою работу Конституционный суд, куда теперь могут напрямую обращаться все граждане. Существенно расширены полномочия омбудсмена, появились его представительства в каждом регионе. Казахстан продолжит последовательную и комплексную работу по укреплению системы защиты прав и свобод человека, обеспечению в стране законности и порядка. Это один из ключевых приоритетов нашей государственной политики".

Во время приветственной сессии также выступила председатель Конституционного суда РК Эльвира Азимова:

"Хотела бы подчеркнуть, что в этом году сама тема прав человека сопровождается слоганом "Достоинство, равенство и справедливость для всех", и это отражает ту работу, которая должна стоять во главе тех проектов, которые реализуются. И как показывает практика, любой экономический, социальный проект всегда сопровождается необходимостью именно учета и интересов общества и конкретного человека".

Отметим, что организаторами конференции выступили офис Уполномоченного по правам человека в РК, Комиссия по правам человека при президенте РК, Министерство иностранных дел РК, Международная организация по миграции в Казахстане и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), а также Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В рамках форума прошли три основные сессии: