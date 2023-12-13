Министр иностранных дел Казахстана провел встречи с руководством Румынии

В рамках официального визита в Бухарест заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу провел переговоры с премьер-министром Румынии Марчелем Чолаку и председателем Сената Парламента Николае Чукэ.

В ходе переговоров с главой румынского правительства рассмотрены пути углубления экономического сотрудничества и использования всего имеющегося потенциала для увеличения объема и диверсификации двустороннего товарооборота.

Глава внешнеполитического ведомства РК выразил уверенность, что сегодняшние переговоры откроют новый этап развития казахстанско-румынского взаимодействия.

"За последние три десятилетия Казахстан и Румыния достигли высокого уровня политического диалога и плодотворного экономического сотрудничества. Создана солидная законодательная база и эффективные двусторонние механизмы продвижения всеобъемлющей повестки дня". Мурат Нуртлеу

Фото: gov.kz

В свою очередь Чолаку подтвердил настрой на углубление многогранной двусторонней кооперации:

"Мы придаем особое значение сотрудничеству с Казахстаном, являющимся стратегическим партнером Европейского союза, и предлагаем принять совместный план действий по координации в таких приоритетных областях, как энергетика, транспорт и логистика, сельское хозяйство и цифровизация".

Стороны договорились активно использовать потенциал совместной Межправительственной комиссии и Делового совета, а также провести обмен визитами руководителей профильных министерств.

В тот же день министр Нуртлеу встретился с председателем Сената Парламента Н. Чукэ.

Стороны высоко оценили динамику развития межпарламентского и политического диалога, а также обсудили перспективы двустороннего взаимодействия. Была достигнута договоренность укреплять связи между парламентами двух стран через активизацию деятельности групп дружбы и организовать обмен визитами между законодателями двух стран.