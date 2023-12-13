Аким Конаева провел встречу с делегацией из Китая

В Алматинской области прошел международный форум "Alatau INVEST". На совещании речь шла о привлечении инвестиций и экономическом потенциале региона.

В продолжение мероприятия аким города Конаев Нурлан Куматаев принял делегатов из КНР. В их числе руководство Иле-Казахской автономной области и ряд предпринимателей.



Первым делом делегатам был презентован Генеральный план города Конаева и проект "G4 city". По словам главного архитектора Болата Мусылманбекова, представившего презентацию, Алматинская область – весьма привлекательный регион для притягивания инвестиций.

Это связано с тем, что по территории региона проходит автодорога "Западный Китай – Западная Европа", а также железнодорожное сообщение из Китая через Хоргос в Казахстан. А из Конаева можно пересечь ВКО и по железной дороге выйти в Россию.

"Речь идет об историческом Великом Шелковом пути. Сегодня очень важно активизировать этот путь, наладить торговлю, промышленность. В обозримом будущем между Конаевым и Алматы появится еще один город. Там создана специальная экономическая зона. Кроме того, в области функционируют еще 4 крупные индустриальные зоны. Если к одним из них сейчас подводятся инженерные сети, то другие уже в полной мере функционируют". Болат Мусылманбеков

По словам акима Конаева Нурлана Куматаева, согласно Генеральному плану площадь областного центра увеличилась до 19 тыс. га.

"Город развивается в сторону Нового Иле и села Шенгельды. Здесь планируется строительство академического городка, парков, спортивных, медицинских объектов, нескольких промышленных объектов, театра, музеев, торгово-развлекательных, бизнес-центров. Набережная Капшагая будет полностью благоустроена. В селе Арна создана промышленная зона. Есть компании, которые намерены инвестировать в данный регион. Туристский, инвестиционный потенциал города в целом высокий", – сказал глава города.

Первый секретарь города Кульджа Ли Вэй и глава города Нурлан Куматаев подписали меморандум о сотрудничестве. Затем для гостей была организована экскурсия по областному центру