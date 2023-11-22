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Черная пятница! Эксклюзивные скидки на премиальную недвижимость в Батуми

Фото: nextgroup.ge/ru Фото: nextgroup.ge/ru
Апартаменты в топовых проектах Батуми со скидкой от 2% до 15%! Выберите один из лучших строительных проектов города от ведущего девелопера NEXT и сделайте первый шаг навстречу вашему стабильному уверенному будущему.

Next Collection – 5-звездочный жилой комплекс на Зеленом мысе с системой all inclusive, созданный в концепции дома-курорта со всей сопутствующей инфраструктурой.

Radisson Blu Residences – первый в Грузии проект в формате брендированной недвижимости, где вы можете купить отельный номер международной сети Radisson Hotels в полную собственность.

nextgroup.ge/ru/

Фото: nextgroup.ge/ru

Wyndham Residences – ваша личная 5-звездочная резиденция от мирового бренда на берегу моря в окружении первозданной природы.

nextgroup.ge/ru/

Фото: nextgroup.ge/ru

Next Address – первый в Батуми мультифункциональный комплекс для жизни, бизнеса и отдыха в концепции "all in one" в самом сердце города.

nextgroup.ge/ru/

Фото: nextgroup.ge/ru

Next White – апарт-отель клубного типа в 5 минутах от моря – идеальное решение для комфортной жизни и прибыльных инвестиций.

nextgroup.ge/ru/

Фото: nextgroup.ge/ru

Специальные условия покупки действуют с 20 по 27 ноября включительно. Станьте владельцем премиум-апартаментов у моря по самой выгодной цене!

Узнайте детали и забронируйте лучшие варианты здесь.

Телефон компании: +7 747 928 9898.

Адрес: Алматы, ул. Толе би, 55, City hub, 1 этаж.

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Жанель Абдрахманова
Грузия Батуми
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