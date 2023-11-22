Черная пятница! Эксклюзивные скидки на премиальную недвижимость в Батуми
Next Collection – 5-звездочный жилой комплекс на Зеленом мысе с системой all inclusive, созданный в концепции дома-курорта со всей сопутствующей инфраструктурой.
Radisson Blu Residences – первый в Грузии проект в формате брендированной недвижимости, где вы можете купить отельный номер международной сети Radisson Hotels в полную собственность.
Фото: nextgroup.ge/ru
Wyndham Residences – ваша личная 5-звездочная резиденция от мирового бренда на берегу моря в окружении первозданной природы.
Фото: nextgroup.ge/ru
Next Address – первый в Батуми мультифункциональный комплекс для жизни, бизнеса и отдыха в концепции "all in one" в самом сердце города.
Фото: nextgroup.ge/ru
Next White – апарт-отель клубного типа в 5 минутах от моря – идеальное решение для комфортной жизни и прибыльных инвестиций.
Фото: nextgroup.ge/ru
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Телефон компании: +7 747 928 9898.
Адрес: Алматы, ул. Толе би, 55, City hub, 1 этаж.
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