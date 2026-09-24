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События

Прокуратура Алматы защитила права предпринимателей и инвесторов

Документы, папки, справки, бумаги, дела, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 12:46 Фото: freepik
Прокуратурой города Алматы проведен анализ деятельности ГКП на ПХВ "Алматы Су" по вопросам соблюдения законодательства при осуществлении контроля производственных сточных вод, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, всего с нарушением требований законодательства оформлено 184 акта отбора проб производственных сточных вод, в том числе в отношении пяти инвесторов, по которым составлены 211 протоколов лабораторных испытаний.

"Установлено, что предприниматели надлежащим образом не уведомлялись о проведении отбора проб, не обеспечивалось участие их представителей, а отдельные акты оформлялись с нарушением установленных требований. По акту надзора все 184 акта отбора проб и составленные на их основании 211 протоколов лабораторных испытаний отменены", – сообщили в прокуратуре.

В результате восстановлены права субъектов предпринимательства и инвесторов.

За допущенные нарушения три должностных лица привлечены к установленной законом ответственности.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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