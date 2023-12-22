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Футбольное поле по стандартам ФИФА открыли в ЦСК Минобороны

Новое футбольное поле открыли в ЦСК Минобороны РК Фото: пресс-служба Министерства обороны РК
Музей славы армейских спортсменов открыли в Спортивном комитете Минобороны – ЦСК. Также в ЦСК ввели в эксплуатацию ряд реконструированных и отремонтированных объектов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РК, в церемонии открытия приняли участие заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов, главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев и председатель Спортивного комитета – начальник Центрального спортивного клуба полковник Арман Абеуов.

Перед Новым годом в ЦСК сдали в эксплуатацию футбольное поле, спортивные залы, отремонтировали казарменные помещения и столовую учебно-тренировочного центра. Генерал-лейтенант Султан Камалетдинов поблагодарил всех, кто участвовал в проекте реконструкции объектов инфраструктуры Центрального спортивного клуба.

ЦСК

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

"После реконструкции футбольное поле полностью соответствует стандартам ФИФА и УЕФА, что позволяет проводить здесь матчевые встречи международного уровня. Один из отремонтированных спортивных залов оборудован для проведения тренировочного процесса по видам борьбы. В целях популяризации спорта среди молодежи и увековечения памяти выдающегося спортсмена зал будет носить имя Олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова", – говорится в сообщении Минобороны.

Важным событием стало открытие музея славы спортсменов Центрального спортивного клуба. Его экспозиция включает кубки, медали, фотографии и другие трофеи казахстанских спортсменов, завоеванные на чемпионатах мира и важных международных турнирах. В числе экспонатов – золотая медаль, боевые перчатки и пояс знаменитого боксера Серика Сапиева, кимоно и пояс чемпиона гран-при Кубка мира по дзюдо Гусмана Кыргызбаева, боевые перчатки и бронзовая медаль чемпиона мира по боксу Сакена Бибосынова.

Открытие музея

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

"Федерация футбола Казахстана и Центральный спортивный клуб прилагают усилия для поддержки и развития отечественного армейского спорта. Планируется создание футбольной академии для детей военнослужащих и детей-сирот. При этом на базе учебно-тренировочного центра ЦСК для них, а также для лиц с особыми потребностями уже организованы бесплатные спортивные секции", – отметили в пресс-службе Минобороны.

Ранее в этом году министр обороны вручил награды спортсменам ЦСК.

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